سفير سوريا بالفاتيكان: سنحرر كامل الأراضي السورية من الإرهاب

العالم - سوريا

وعبر السفير آلا خلال اللقاء عن التقدير للاهتمام المتواصل والمحبة التي يبديها البابا فرنسيس لسوريا في عظاته وصلواته لأجل السلام والاستقرار فيها.

وتناول السفير آلا التطورات والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في محاربة جماعة “داعش” الإرهابية، مؤكداً العزم على تحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب.

ولفت آلا، إلى مخاطر السياسات الأمريكية والاعتداءات التركية و"الإسرائيلية" على الأراضي السورية ومخاطر الدعم الذي تقدمه للمجموعات الإرهابية، محذراً من تداعيات المحاولات "الإسرائيلية" لاستغلال الأوضاع السائدة في المنطقة لتكريس احتلالها للأرضي العربية.

وأشار إلى مخاطر القرار الأمريكي بشأن مدينة القدس المحتلة، معرباً عن تقديره لما ورد في خطاب قداسة البابا فرنسيس خلال استقباله السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الفاتيكان والذي أكد تمسكه بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس.

من جانبه، أكد غالاغار اهتمام الفاتيكان بدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشدداً على تمسك الفاتيكان بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي العربية المحتلة بما فيها تلك المتعلقة بالقدس.

المصدر : تشرين اون لاين