يمني يطلق الرصاص على ابنته أثناء زفافها.. لهذا السبب!!

العالم - حوادث

وقالت مصادر محلية، إن أسباب الحادثة، التي وقعت مساء السبت الماضي في العاصمة اليمنية عدن، تعود إلى حالة من الغضب أصابت الوالد جرّاء إصرار عريس ابنته على إطالة مدة التجوال بالسيارات في الشوارع.. ليبدأ إثر ذلك بإطلاق النار على السيارة التي كانت تقل العروسين؛ ما أدى إلى إصابة العروس بطلق ناري ومقتل امرأة كانت ترافقها.

ولم تشر المصادر إلى هوية الوالد والعروسين والقتيلة.

والحوادث جراء إطلاق النار في الأعراس شائعة في اليمن، ودائمًا ما تحوّل حفلات زفاف في البلاد إلى مآتم.

لكن من النادر تعرض الفتيات لإطلاق النار في هذه الحالات.

المصدر : ارم نيوز

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