حركة إيطالية: الوقت لم يعد مناسبا للانسحاب من اليورو

العالم - أوروبا

تتراجع الحركة بشكل مطرد عن تعهد سابق لإجراء استفتاء على عضوية إيطاليا في منطقة اليورو، مع محاولتها طمأنة الناخبين والمستثمرين إلى أنها يمكن الوثوق بها لتولي السلطة.

وقال لويجي دي مايو زعيم الحركة في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء نقلت وكالة "رويترز" تفاصيلها: "أعتقد أن الوقت لم يعد مناسبا لأن تغادر إيطاليا اليورو. الاستفتاء هو ملاذ أخير آمل تفاديه".

وفي السابق قال دي مايو إن حركته لن تمضي قدما في فكرة الاستفتاء على اليورو إلا إذا كانت غير قادرة على الفوز بأي تنازلات من شركائها لتخفيف قيود المالية العامة لمنطقة العملة الأوروبية.

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