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مسؤول سوداني: العلاقات مع مصر لم تصل لمرحلة إغلاق المعابر

مسؤول سوداني: العلاقات مع مصر لم تصل لمرحلة إغلاق المعابر
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

كشف محمد حسن الأمين، رئيس اللجنة السياسية في هيئة شورى المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، حقيقة ما تردد عن إغلاق الحدود مع مصر.

العالم- أفريقيا

وقال الأمين في اتصال مع "سبوتنيك"، إن العلاقات المتوترة مع مصر في الوقت الراهن لم تصل لمرحلة إغلاق المعابر مع القاهرة.

وتابع رئيس اللجنة السياسية، أن المؤتمر والبرلمان لم يتطرقا لمثل تلك الأمور، والأخبار التي تناولت هذا الأمر غير صحيحة.

وشدد على أن الحدود مع مصر مفتوحة، ولا يوجد قرار سياسي بخصوص غلقها، وخطوط الملاحة البرية والبحرية والجوية تسير بصورة شبه طبيعية بين الجانبين.

وأضاف الأمين، أن الحدود التي تم إغلاقها بالفعل هى الحدود الإريترية، نظرا لوجود حشود هناك وبعض التهديدات الأمنية، فتم اتخاذ القرار ولن يكون بشكل دائم نظراً لعلاقات التجارة وحركة التنقل بين الجانبين، وسوف يتم افتتاحها عندما تتضح الرؤية الأمنية بين إريتريا والسودان.

ولفت الأمين، إلى أن القرارت الأمنية لا يتم اتخاذها في البرلمان، فنحن اتخذنا قرارا بالطوارئ في كسلا، ثم فوضنا رئيس الجمهورية ووالي كسلا بإتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات الأمنية، لكن ولاية نهر النيل والولاية الشمالية ليس بها طوارىء.

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