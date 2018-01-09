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يونانيون مناهضون للتقشف يقتحمون وزارة العمل

يونانيون مناهضون للتقشف يقتحمون وزارة العمل
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

اقتحم متظاهرون يونانيون مقر وزارة العمل اليوم الثلاثاء للاحتجاج على إصلاحات سوق العمل يطالب بها دائنو اليونان الأجانب.

العالم - أوروبا 

وتمكن المتظاهرون من الوصول إلى الطابق الثامن في المبنى، ودخلوا مكتب وزيرة العمل إيفي اتسيوغلو وهم يصيحون "عار عليك".

تجمع حوالي 500 محتج ينتمون لجماعة شيوعية، خارج وزارة العمل رافعين لافتة مكتوب عليها "وزارة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي!" وهتفوا قائلين "لن نذعن لحكم الأثرياء!"، وفقا لـ"رويترز".

وقدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إنقاذا ماليا لليونان حال دون إفلاسها بسبب ديون ضخمة، لكنهما يطالبان في المقابل باجراءات تقشفية صارمة. ويشمل ذلك تغييرات على قانون العمل.

ومع وصول المزيد من المحتجين قامت مجموعة بإنزال لافتة ضخمة كتب عليها "ارفعوا أيديكم عن الإضرابات.. أنها حق عمالي". وتدلت اللافتة من سطح الوزارة على شارع مزدحم في وسط أثينا.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة اليونانية التي يقودها اليساريون إلى البرلمان في وقت لاحق اليوم مشروع قانون لإصلاحات مرتبطة ببرنامج الانقاذ المالي.

ومن المتوقع أن يصوت المشرعون على الإصلاحات قبل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني سيجري خلاله تقييم التقدم الذي حققته اليونان في برنامج الإنقاذ المالي ضمن مراجعة يجريها الدائنون.

 

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