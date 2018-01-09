40 شركة إيرانية في معرض تخصصي دمشق

العالم - سوريا

ويهدف المعرض الذي يستمر لغاية الـ 11 من الشهر الحالي إلى التعريف بالمنتج الإيراني محلي الصنع عبر شركات متخصصة في المجال الطبي سواء بتصنيع الأدوية أو التجهيزات بالإضافة الى شركات متخصصة بالصناعات الغذائية والراغبة بدخول السوق السورية ومعرفة احتياجاتها من الأدوية.

وفي تصريح للصحفيين أشار معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية الدكتور حبيب عبود إلى التطور الذي شهده قطاع الصناعات الدوائية في كل من سوريا وإيران خلال السنوات الماضية والخبرة والتعاون الموجود بين الجانبين في هذا المجال، مؤكداً أن الشركات الإيرانية المشاركة في المعرض تعكس قوة المنتج الدوائي فيها.

وفي تصريح مماثل أعرب مساعد مستشار النائب الأول للسفير الإيراني بدمشق مصطفى قاسمي عن شكره للجهود المبذولة من الحكومة السورية لدخول منتجات إيران إلى السوق السورية بالشكل المناسب رغم الصعوبات مشيراً إلى دور الخط الائتماني الإيراني الثاني تسهيل هذه الإجراءات.

وأكد قاسمي أن المنتجات المعروضة ضمن الأجنحة هي صناعة إيرانية مئة بالمئة وتعكس القدرات والطاقات العلمية الموجودة في إيران لافتاً إلى حرص الشركات الإيرانية على المشاركة في مختلف المعارض لإثبات جودة منتجاتها.

المصدر : تشرين اون لاين