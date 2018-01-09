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مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار في نابلس

مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار في نابلس
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

قتل مستوطن صهیوني مساء الثلاثاء في عملية إطلاق نار غرب قرية "تل" جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم-فلسطین

وذكرت القناة الثانية العبرية أن عملية إطلاق النار وقعت على مدخل البؤرة الاستيطانية "جفات جلعاد" إلى الغربي من قرية تل وأدت إلى إصابة مستوطن بجراح بالغة حتى أعلن عن مقتله.

وحسب القناة فإن المستوطن أصيب بعيار ناري في الرقبة وجرى نقله -في حينه- للمستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة حرجة.

وأعلن الجيش الصهيوني أنه شرع في التحقيق في الحادثة، في حين لم تتضح تفاصيل العملية على الفور.

وأكد الناطق الرسمي بإسم كتائب القسام "أبو عبيدة" عبر "التويتر" أن ‏عملية نابلس هي أول رد عملي بالنار لتذكير قادة العدو ومن وراءهم بأن ما تخشونه قادم وأن ضفة العياش والهنود ستبقى خنجراً في خاصرتكم.

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