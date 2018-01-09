البث المباشر
مراسلة العالم: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الفلسطينيين خلال المواجهات المندلعة في بلدة تل قرب نابلس
مراسلة العالم: قوات الاحتلال تطلق منطاد مراقبة فوق بلدة تل بقضاء نابلس في اطار عمليات البحث عن منفذي عملية اطلاق النار
مراسلة العالم: إصابة شاب فلسطيني بكسور إثر اعتداء المستوطنين الصهاينة على عدد من المركبات جنوب نابلس بالضفة
مراسلة العالم: مواجهات بين الشبان الفلسطينيبن ومستوطنين حاولوا مهاجمة المنازل في بلدة بيتين شرق رام الله
مراسلة العالم: قوات الاحتلال تصادر تسجيلات كاميرات المراقبة في حي المخفية وقريتين غرب نابلس بعد مقتل المستوطن
مصادر فلسطينية: منفذوا عملية اطلاق النار بجنوب نابلس التي ادت إلى مقتل مستوطن تمكنوا من الانسحاب من المكان
مصادر فلسطينية: مقتل الحاخام رزيئيل شيبح (32عامًا) بعملية إطلاق النار غربي نابلس
الشرطة التونسية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في العاصمة اقتحموا متجرا في احتجاجات مناهضة للحكومة
مصادر فلسطينية: الاحتلال يؤكد أن حالة المستوطن المصاب بعملية إطلاق النار جنوب نابلس "بالغة"
مصادر فلسطينية: إصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار غربي قرية تل جنوبي نابلس

نشرة بانورما:"التدخل الامريكي لن يبقى دون رد" و"اسرائيل تدعم الارهاب في سوريا"

نشرة بانورما:
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "التدخل الامريكي في الشان الايراني لن يمر دون رد" و"عدوان اسرائيلي داعم للارهاب".

العالم- بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في الملفِ الاول لبانوراما الليلة...ونبدأهُ من طهران. حيثُ أكدَ قائدُ الثورة الاسلامية في ايران آيةُ الله السيد علي خامنئي أنّ الأضرارَ التي ألحقتْها الولاياتُ المتحدة بالبلاد بسببِ الاضطراباتِ الأخيرة لن تَمُرَّ دونَ رد. وقالَ إنّ الأحداثَ الأخيرة خَطّطتْ لها واشنطن والصهاينةُ وأدواتُهم قبلَ عدةِ أشهر، وساهمَ فيها المنافقون ودولةٌ إقليميةٌ, وأضافَ أنّ صمودَ الشعبِ الايراني أفشلَ مخططاتِ الأعداء، وشددَ آيةُ الله خامنئي على ضرورةِ التمييز بين المَطالبِ الشعبية المُحِقة وبينَ أعمالِ الشَغَب.

في ملفِ بانوراما الثاني .. وجّهت وزارةُ الخارجيةِ السورية رسالتَينِ الى كلٍ من الامينِ العام للاممِ المتحدة ورئيسِ مجلسِ الامن الدولي بشأنِ اعتداءاتِ الاحتلالِ الاسرائيلي على الاراضي السورية لدعمِ الارهاب وإدامةِ احتلالِها للاراضي العربية .

وكان الجيش السوري قد اعلن في بيان له ان الدفاعاتِ الجويةَ أصابتْ طائرةً حربيةً اسرائيلية اثناءَ اطلاقِها عدةَ صواريخَ استَهدفتْ منطقةَ القطيفة في ريفِ دمشق.مشيرة الى تدمير احد الصورايخ وسقوط الباقي قرب موقع عسكري ما اسفر عن وقوع خسائر مادية وكشف البيان عن اسقاط صاروخ ارض ارض اطلق من الجولان المحتل.

غرفة اخبار العالم

روابط ذات صلة

نشرة بانوراما: "انجازات جوية يمنية" و"قبول عربي سري باعلان ترامب"

نشرة بانوراما: "ايران تئد الفتنة" و"ازمة السودان ومصر"

نشرة بانورما:"مجلس الامن والقدس" و" اتهامات اميركية وشكوى ايرانية"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

"كارينغي" الأمريكي: مقتل صالح أنهى آمال السعودية في اليمن

نشرة بانورما:"التدخل الامريكي لن يبقى دون رد" و"اسرائيل تدعم الارهاب في سوريا"

الخارجية الامريكية: امريكا تقرر الجمعه بشأن تعليق العقوبات على ايران

بالأسماء: 15 قتيلاً وجريحاً من مرتزقة الجيش السعودي في نجران

مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار في نابلس

الأطباء يتظاهرون مجدّدا في الجزائر

اتفاق بين القاهرة وأسمرة على مواجهة التحديات والإرهاب

حركة إيطالية: الوقت لم يعد مناسبا للانسحاب من اليورو

40 شركة إيرانية في معرض تخصصي دمشق

بالفيديو مواجهات مع كيان الاحتلال واعتقالات تطال الشباب الفلسطيني

أميركا تعتزم توعية مواطنيها بالتصرف المناسب إذا وقع هجوم نووي

يونانيون مناهضون للتقشف يقتحمون وزارة العمل

افتتاح معرض كربلاء الدولي بمشاركة 35 شركة ايرانية

مسؤول سوداني: العلاقات مع مصر لم تصل لمرحلة إغلاق المعابر

شاهد... نمر يزرع البسمة في وجوه مشاهديه !!

بالأسماء.. مقتل 22 إرهابياً بنيران الجيش السوري في حرستا

 مسؤولة اميركية: فرض العقوبات على ايران إنتهاك سافر للإتفاق النووي

سفير سوريا بالفاتيكان: سنحرر كامل الأراضي السورية من الإرهاب

200 ألف سلفادوري مهددون بالطرد من الولايات المتحدة

شركة طيران روسية تعلن استئناف رحلاتها إلى بغداد

الأکثر مشاهدة