العالم- بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في الملفِ الاول لبانوراما الليلة...ونبدأهُ من طهران. حيثُ أكدَ قائدُ الثورة الاسلامية في ايران آيةُ الله السيد علي خامنئي أنّ الأضرارَ التي ألحقتْها الولاياتُ المتحدة بالبلاد بسببِ الاضطراباتِ الأخيرة لن تَمُرَّ دونَ رد. وقالَ إنّ الأحداثَ الأخيرة خَطّطتْ لها واشنطن والصهاينةُ وأدواتُهم قبلَ عدةِ أشهر، وساهمَ فيها المنافقون ودولةٌ إقليميةٌ, وأضافَ أنّ صمودَ الشعبِ الايراني أفشلَ مخططاتِ الأعداء، وشددَ آيةُ الله خامنئي على ضرورةِ التمييز بين المَطالبِ الشعبية المُحِقة وبينَ أعمالِ الشَغَب.

في ملفِ بانوراما الثاني .. وجّهت وزارةُ الخارجيةِ السورية رسالتَينِ الى كلٍ من الامينِ العام للاممِ المتحدة ورئيسِ مجلسِ الامن الدولي بشأنِ اعتداءاتِ الاحتلالِ الاسرائيلي على الاراضي السورية لدعمِ الارهاب وإدامةِ احتلالِها للاراضي العربية .

وكان الجيش السوري قد اعلن في بيان له ان الدفاعاتِ الجويةَ أصابتْ طائرةً حربيةً اسرائيلية اثناءَ اطلاقِها عدةَ صواريخَ استَهدفتْ منطقةَ القطيفة في ريفِ دمشق.مشيرة الى تدمير احد الصورايخ وسقوط الباقي قرب موقع عسكري ما اسفر عن وقوع خسائر مادية وكشف البيان عن اسقاط صاروخ ارض ارض اطلق من الجولان المحتل.

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