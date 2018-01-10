النواب الأميركي يدعم اعمال الشغب الاخيرة في ايران

العالم-الامريكيتان

والنص الذي أقر بأغلبية 415 صوتا مقابل صوتين، يؤكد دعم الكونغرس "للشعب الإيراني المنخرط في تظاهرات مشروعة وسلمية".

و بحسب فرانس برس، الكونغرس اتهم ايران "بالانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان".

وقال المسؤول الاسبق في وزارة الخزانة الامريكية "باول كرغ رابرتز"، في مقال، ان تدخل واشنطن في اعمال الشغب الاخيرة في ايران كان واضحا للجميع.

ورأى مساعد وزير الخزانة الامريكية في عام 1981 "باول كرغ رابرتز"، في مقال له، ان واشنطن كانت تحاول دوما بعد انتصار الثورة الاسلامية في عام 1979 لاعادة السيطرة على ايران.

وأوضح المسؤول الامريكي الاسبق ان واشنطن بعد نجاحها في ايجاد اعمال شغب في ايران انتقلت الى مجلس الامن الدولي لترتيب مشهد مزيد من التدخل في ايران، حيث تحولت اعمال العنف المدعومة امريكياً الى قضية حقوق انسان ضد ايران.

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله سيد علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، ان الجمهورية الاسلامية تواجه حربا منذ أربعين عاما، وان ماجرى من شغب وتخريب لم يكن حادثة عادية، متوعدا الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالرد على مسرحياته الجنونية.