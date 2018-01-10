البث المباشر

النواب الأميركي يدعم اعمال الشغب الاخيرة في ايران

النواب الأميركي يدعم اعمال الشغب الاخيرة في ايران
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

اعتمد مجلس النواب الأميركي بشبه إجماع الثلاثاء، قرارا يدعم اعمال الشغب الاخيرة في ايران، بذريعة قضية حقوق الانسان.

العالم-الامريكيتان

والنص الذي أقر بأغلبية 415 صوتا مقابل صوتين، يؤكد دعم الكونغرس "للشعب الإيراني المنخرط في تظاهرات مشروعة وسلمية".

و بحسب فرانس برس، الكونغرس اتهم ايران "بالانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان".

وقال المسؤول الاسبق في وزارة الخزانة الامريكية "باول كرغ رابرتز"، في مقال، ان تدخل واشنطن في اعمال الشغب الاخيرة في ايران كان واضحا للجميع.

ورأى مساعد وزير الخزانة الامريكية في عام 1981 "باول كرغ رابرتز"، في مقال له، ان واشنطن كانت تحاول دوما بعد انتصار الثورة الاسلامية في عام 1979 لاعادة السيطرة على ايران.

وأوضح المسؤول الامريكي الاسبق ان واشنطن بعد نجاحها في ايجاد اعمال شغب في ايران انتقلت الى مجلس الامن الدولي لترتيب مشهد مزيد من التدخل في ايران، حيث تحولت اعمال العنف المدعومة امريكياً الى قضية حقوق انسان ضد ايران.

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله سيد علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، ان الجمهورية الاسلامية تواجه حربا منذ أربعين عاما، وان ماجرى من شغب وتخريب لم يكن حادثة عادية، متوعدا الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالرد على مسرحياته الجنونية.

 

روابط ذات صلة

امريكا تقرر الجمعه بشأن تعليق العقوبات على ايران

آية الله خامنئي : عدم الوثوق المطلق باميركا هو نتيجة للعقلانية المستقاة من الفكر والتجارب الماضية

ما الدروس المستقاة من سيرة الرسول الاكرم"ص" في التعامل مع مشاكل الامة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تاجيل النطق بالحكم على سجينة رأي بحرينية للمرة الثالثة

رد صادم من ماليزيا على طلب شركة أمريكية للكشف عن الطائرة المفقودة

وزير الدفاع الايراني يتوعد أميركا برد حازم ازاء اضرارها بالبلاد

توقعات درجات الحرارة والأمطار بالعراق خلال الأيام الثلاثة المقبلة

رويترز: إيطاليا وإيران توقعان اتفاق استثمار بخمسة مليارات يورو

أسعار الدولار تسجل استقرارا نسبيا مقابل الدينار العراقي

موسكو: لا خطط حتى الآن لقمة ثلاثية حول سوريا

2 كيلومتر تفصل الجيش السوري عن مطار أبو الظهور

تحالف برهم صالح: نسعى للوصول إلى السلطة في كردستان العراق

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المصري... 464 نائباً أيدوا استمرار الرئيس «السيسي» لفترة ثانية

مقتل 34 إرهابيا بينهم 7 باكستانيين في 9 ولايات أفغانية

الدفاع الروسية تعلن تفاصيل الهجوم على قاعدتي حميميم وطرطوس

ماذا يعني الكلام أثناء النوم؟!

الدّاخلية التونسية توقف 206 أشخاص متورطين بأعمال نهب وسرقة

بلدية واشنطن تقر مشروع قانون يخلّد اسم المعارض الروسي نيمتسوف

على حدود السودان وإريتريا.. هل تدق طبول الحرب؟

المغرب وجنوب إفريقيا يبحثان فتح صفحة جديدة من العلاقات

أنباء عن موافقة العراق افتتاح قنصلية سعودية في البصرة

روسيا تكشف المكان الذي انطلقت منه الدرونات لمهاجمة حميميم

السفير الأمريكي بهولندا: علاقات مساعدة كلينتون بالإخوان كانت مفضوحة!

الأکثر مشاهدة