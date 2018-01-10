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بالصور والفيديو... طفل إيراني في الثالثة من العمر يغزو انستغرام

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أصبح الطفل الإيراني، أرات حسيني، نجم الانستغرام، بالقوة التي يمتلكها وكذلك بالحركات البهلوانية التي يؤديها بخفة.

العالم - ايران 

ويشارك صفحته على الانستغرام، ما يقارب 450 ألف شخص. 

الطفل، أرات حسيني، البالغ من العمر ثلاث سنوات، يمكنه تسلق الجدران، وكذلك يقوم بعملية دفع الصدر لعشرات المرات، والطوفان في الهواء بالاستناد على يد واحدة، بينما يكون معلق بخيوط.

أرات ليس مجرد صبي، بل، هو يملك قوة خارقة وكذلك جسم رياضي.

يعيش أرات في مدينة مازندران، وقد شارك في البرنامج الصيني للمواهب، الذي أذهل لجنة التحكيم بقدراته الاستثنائية.

كما قال والده محمد، في وقت سابق، في مقابلة مع النسخة البريطانية "the sun"، إنه وجد ابنه في المواهب الرياضية في سن مبكرة جدا.

وأضاف "بمجرد عودتي من العمل، أمسك آرات بإصبعي، انا أساعده بجد في التدريبات".

وقد قال والده بثقة بأن أرات صبي قوي ويمكنه ممارسة كل أنواع الرياضة.

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