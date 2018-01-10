الجيش النيجيري يقضي على 107 مسلحين من "بوكو حرام"

العالم- افريقيا

وأوضحت المصادر أن الجيش النيجيري تمكن أيضا من ضبط وتدمير مخزن للأسلحة، وتطهير بعض القرى، والقيام بعملية إزالة الألغام فيها، مضيفة أن العملية أسفرت عن مصرع 4 من عناصر الأجهزة الأمنية وإصابة 9 آخرين.

جدير بالذكر أن جماعة "بوكو حرام" المتشددة تنشط بشكل رئيس في شمال وشمال شرق نيجيريا.

وفي العام 2015، أعلنت "بوكو حرام" ولاءها لتنظيم "داعش" الإرهابي.

يشار إلى أن 20 ألف شخص على الأقل قتلوا على يد "بوكو حرام" في بلدان حوض بحيرة تشاد منذ العام 2009، فيما تسببت الجماعة في نزوح حولي 2.6 مليون شخص، إضافة إلى اختطاف عشرات الآلاف.

المصدر: "تاس"