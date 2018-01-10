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بدء عملية إخماد حريق ناقلة النفط الايرانية

بدء عملية إخماد حريق ناقلة النفط الايرانية
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال القنصل العام للجمهورية الاسلامية الايرانية في شنغهاي: إنّ عمليات إخماد حريق ناقلة النفط الايرانية في مياه الصين بدأت منذ دقائق.

العالم - ايران

وأضاف علي رضا آيروش اليوم الاربعاء أنه نظراً لتقلص رقعة النيران بدأت عمليات الإخماد رغم تدهور حالة الطقس. و وفقاً لتصريحاته فإنّ فرقا متخصصة ايرانية وصلت شنغهاي منذ يوم الاثنين، تولى كل فريق منها مهمته الخاصة.

كما أعلن مسؤولون صينيون عن قيام ثلاث دول وهي الولايات المتحدة الامريكية والصين وكوريا الجنوبية بعملية إخماد الحريق والبحث عن طاقم السفينة الايرانية.

وفي هذا السياق أرسلت الصين 4 سفن انقاذ و3 زوارق تنقية و أرسلت كوريا الجنوبية سفينة واحدة ومروحية وأما الولايات المتحدة فقد أرسلت طائرة P8 انطلقت من قاعدة اوكيناوا الواقعة في اليابان لتشارك جميعاً في عمليات إخماد الحريق.

علماً بأنّ سفينتين إحداهما ناقلة نفط ايرانية والثانية تابعة للنقل التجاري الصيني من هونغ كونغ إصطدمتا في مياه الصين ما أدّى إلى انفجار ونشوب حريق داخل ناقلة النفط الايرانية.

ولم تتوفر لحد الان اية معلومات عن مصير طاقم السفينة الايرانية المتكون من 32 شخصاً إثنان منهما من أتباع بنغلادش.

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