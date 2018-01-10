المغرب وجنوب إفريقيا يبحثان فتح صفحة جديدة من العلاقات

العالم- المغرب



ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن بوريطة القول إن رئيسى البلدين اتفقا خلال لقاء على هامش أعمال دورة الاتحاد الافريقى والاتحاد الأوروبى بأبيدجان فى نوفمبر الماضى على "فتح صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين وتعزيز التبادل الدبلوماسى واستكشاف مجالات التعاون".

وأكد الوزير المغربى أن لقاءه مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا على هامش مشاركتها فى مؤتمر وزارى بالرباط بشأن وضع أجندة افريقية حول الهجرة جاء من أجل "المضى فى هذا الاتجاه .. موضحا أن اللقاء شكل مناسبة "لتنسيق عمل الدولتين حول قضايا تتعلق بالهجرة والتنمية والسلام بالقارة الافريقية مشيرا إلى "أهمية هذا التنسيق فى إسماع صوت القارة الافريقية فى النقاشات المتعددة الأطراف".

كانت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا قد وصلت إلى الرباط اليوم للمشاركة فى أعمال المؤتمر الوزارى من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة بجانب 20 مسؤولا من القارة الافريقية .

وتعتبر الزيارة الأولى لمسئول من جنوب إفريقيا إلى الرباط بعد اللقاء الذى جمع الملك المغربى محمد السادس ورئيس جنوب افريقيا بأبيدجان وقرارهما الارتقاء بالتمثيلى الدبلوماسى وفتح آفاق للشراكة بين البلدين بهدف طى صفحة خلاف تتعلق بالمواقف المتباينة بين البلدين بشأن ملف الصحراء المغربية.



اليوم السابع