البث المباشر

المغرب وجنوب إفريقيا يبحثان فتح صفحة جديدة من العلاقات

المغرب وجنوب إفريقيا يبحثان فتح صفحة جديدة من العلاقات
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

حث وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا مايتى ماشابانى، سبل المضى قدما فى فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

العالم- المغرب                      

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن بوريطة القول إن رئيسى البلدين اتفقا خلال لقاء على هامش أعمال دورة الاتحاد الافريقى والاتحاد الأوروبى بأبيدجان فى نوفمبر الماضى على "فتح صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين وتعزيز التبادل الدبلوماسى واستكشاف مجالات التعاون".

وأكد الوزير المغربى أن لقاءه مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا على هامش مشاركتها فى مؤتمر وزارى بالرباط بشأن وضع أجندة افريقية حول الهجرة جاء من أجل "المضى فى هذا الاتجاه .. موضحا أن اللقاء شكل مناسبة "لتنسيق عمل الدولتين حول قضايا تتعلق بالهجرة والتنمية والسلام بالقارة الافريقية مشيرا إلى "أهمية هذا التنسيق فى إسماع صوت القارة الافريقية فى النقاشات المتعددة الأطراف".

كانت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا قد وصلت إلى الرباط اليوم للمشاركة فى أعمال المؤتمر الوزارى من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة بجانب 20 مسؤولا من القارة الافريقية .

وتعتبر الزيارة الأولى لمسئول من جنوب إفريقيا إلى الرباط بعد اللقاء الذى جمع الملك المغربى محمد السادس ورئيس جنوب افريقيا بأبيدجان وقرارهما الارتقاء بالتمثيلى الدبلوماسى وفتح آفاق للشراكة بين البلدين بهدف طى صفحة خلاف تتعلق بالمواقف المتباينة بين البلدين بشأن ملف الصحراء المغربية.

 اليوم السابع

روابط ذات صلة

المغرب يقدم خطة عمل أفريقية بشأن الهجرة

الإقرار بوجود "إشكالات تنظيمية" داخل حزب العدالة و التنمية بالمغرب

السلطات المغربية تتعهد بالاستجابة لمطالب المحتجين في جرادة

مواصلة الاحتجاجات ضد "مناجم الموت" في المغرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مقتل 34 إرهابيا بينهم 7 باكستانيين في 9 ولايات أفغانية

الدفاع الروسية تعلن تفاصيل الهجوم على قاعدتي حميميم وطرطوس

ماذا يعني الكلام أثناء النوم؟!

الدّاخلية التونسية توقف 206 أشخاص متورطين بأعمال نهب وسرقة

بلدية واشنطن تقر مشروع قانون يخلّد اسم المعارض الروسي نيمتسوف

على حدود السودان وإريتريا.. هل تدق طبول الحرب؟

المغرب وجنوب إفريقيا يبحثان فتح صفحة جديدة من العلاقات

أنباء عن موافقة العراق افتتاح قنصلية سعودية في البصرة

روسيا تكشف المكان الذي انطلقت منه الدرونات لمهاجمة حميميم

السفير الأمريكي بهولندا: علاقات مساعدة كلينتون بالإخوان كانت مفضوحة!

شاهد: السعودية تعتزم شراء القبة الحديدية من "اسرائيل"

دواء روسي جديد لمحاربة الشيخوخة

صور جديدة للدرونات التي اعترضتها الدفاعات الروسية فوق حميميم

هيئة دولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين

2018 سيشهد أطول خسوف للقمر منذ 100 عام

الصين لن تشارك في اجتماع فانكوفر بشأن كوريا الشمالية

العراق يستأنف إنتاج الأسلحة بالذخائر والأعتدة الخفيفة والمتوسطة

استشهاد طفلين واصابة أخرين في غارة للسعودية بصعدة

روانجي: سنخرج من الاتفاق النووي إذا لم نحقق مصالحنا منه

عبداللهيان: على الدول الاوربية الابتعاد عن سياسات اميركا الخاطئة

الأکثر مشاهدة