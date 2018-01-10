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2018 سيشهد أطول خسوف للقمر منذ 100 عام

2018 سيشهد أطول خسوف للقمر منذ 100 عام
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

سيكون سكان مختلف مناطق كوكبنا على موعد مع سلسلة من ظواهر خسوف القمر خلال العام الجاري، بما فيها أطول خسوف كلي خلال 100 عام مضت، إضافة إلى مرور 3 مذنبات بمحاذاة الأرض.

العالم-منوعات

صرح بذلك المتحدث باسم معهد علم الفلك التطبيقي في أكاديمية العلوم الروسية نيقولاي جيليزنوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وقال المتحدث إن سكان روسيا ورابطة الدول المستقلة سيشاهدون، في 27 يوليو المقبل، خسوف القمرالذي سيستغرق ساعة و43 دقيقة.

وأوضح العالم الروسي أن الفترة الكبيرة لخسوف القمر تُفسَّر بالتطابق الدقيق تقريبا بين مركز القمر ومركز ظل الأرض، حيث سيقع القمر والأرض والشمس في خط واحد وقت حلول خسوف القمر. وعند ذلك سيقع كوكبنا بين الشمس والقمر ليمنع ضوء الشمس من السقوط على القمر.

كما أوضح جيليزنوف أن ظاهرة خسوف القمر ستبدأ، في 27 يوليو الساعة 20:13 بتوقيت موسكو، عندما يبدأ القمر الدخول في ظل الأرض.

أما خسوف القمر الكلي فسيبدأ الساعة 22:30. وفي الساعة 02:31 بتوقيت موسكو سيخرج القمر تماما من ظل الأرض.

وأضاف العالم الروسي أن أهالي غالبية مناطق روسيا وسكان رابطة الدول المستقلة باستثناء منطقة الشرق الأقصى الروسي سيشاهدون خسوف القمر الكلي.

المصدر: تاس

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