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هيئة دولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين

هيئة دولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أُعلن في ماليزيا عن إنشاء هيئة دولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين والمشاعر المقدسة، بما في ذلك المواقع التاريخية الإسلامية، وقالت الهيئة إنها تسعى لمنع استخدام الأراضي المقدسة لأغراض سياسية.

العالم - السعودية

وذكرت الهيئة في بيان أنها تسعى إلى وقف أعمال طمس الهوية الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتوسع العمراني الذي تقوم به المملكة.

وحسب الملف التعريفي للهيئة، فهي تسعى أيضا إلى منع استفراد السعودية بإدارة المشاعر المقدسة بصورة تؤثر على سلامة الحجاج والمعتمرين، وضمان عدم إغلاق المشاعر أمام الزوار لأسباب غير مقنعة حسبما افادت قناة الجزيرة.

وستعمل الهيئة أيضا على التأكد من أن المملكة توزع حصص الحج والعمرة على الدول الإسلامية بصورة عادلة، وأنها لا تسيس العبادات الدينية.

وقالت الهيئة إنها ستقوم بتحقيقات دورية في استخدام السعودية الأراضي المقدسة على مدى مئة عام لأغراض سياسية، ورصد الانتهاكات الميدانية، وتقديم النصح للمملكة.

المصدر : الجزيرة

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