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الاتحاد الاوروبي يؤكد استمرار دعمه للاتفاق النووي

الاتحاد الاوروبي يؤكد استمرار دعمه للاتفاق النووي
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

امتنعت المتحدثة باسم الاتحاد الاوروبي كاترين ري، عن التكهن حول احتمال خروج اميركا من الاتفاق النووي، مؤكدة بان موقف الاتحاد الاوروبي واضح وهو مواصلة الدعم للاتفاق وتنفيذه.

العالم- ايران

وقالت ري في مؤتمر صحفي في بروكسل، الثلاثاء، اننا لا ننوي التكهن حول اي سيناريو، فموقف الاتحاد الاوروبي واضح تمام تجاه الاتفاق النووي وهو انه يجب الحفاظ عليه.

وقالت المتحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني، ان الاتفاق النووي يعطي الان ثماره وسنواصل دعمنا لهذا الاتفاق وتنفيذه.

وسيتم عقد اجتماع يوم الخميس في بروكسل بمشاركة موغريني ووزراء خارجية ايران وبريطانيا وفرنسا والمانيا للبحث حول الاتفاق النووي.

اعلنت ذلك المتحدثة باسم الاتحاد الاوروبي كاترين ري في بيان اصدرته الاثنين، وقالت ان اجتماع الخميس ياتي في اطار الاجراءات الجارية لضمان التنفيذ الكامل والمستمر لبرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي).

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