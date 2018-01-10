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اميركا تسعى لنشر الـ ايرانوفوبيا داخل العالم الاسلامي

اميركا تسعى لنشر الـ ايرانوفوبيا داخل العالم الاسلامي
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في اسلام اباد مهدي هنردوست ان اميركا تنتهج سياسة نشر الرهاب من ايران (الـ ايرانوفوبيا) بين دول العالم الاسلامي ولن تسمح بتحسن العلاقات بين المسلمين.

العالم - ايران

وفي حوار مع محطة "وقت نيوز" التلفزيونية، اشار هنردوست الى ان قادة بعض الدول الاسلامية كانوا السبب في مشاكل هذه الدول والخلافات المتنامية بينها خلال العام 2017.

وتطرق السفير الايراني الى الاحداث المريرة التي تعرضت لها الدول الاسلامية خلال العام 2017، وخاصة اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس "عاصمة لاسرائيل"؛ مؤكدا ضرورة الكشف عن اسباب الافصاح بهذا القرار في تلك الفترة الزمنية بالذات.

وشدد هنردوست على ان ايران كانت ولاتزال تدعو الى تغليب لغة الحوار لتسوية مشاكل العالم الاسلامي، دون ان يواجه هذا المقترح ردا ايجابيا؛ مصرحا ان اميركا لن تسمح بتعزيز الوحدة بين دول العالم الاسلامي وتسعى على الدوام لتأجيج الخلافات فيما بينها لتحول دون ارساء السلام بين المسلمين.

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