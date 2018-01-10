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اللواء باقري: لا يحق لامريكا بتاريخها الوحشي الاجرامي أن تتهم ايران

اللواء باقري: لا يحق لامريكا بتاريخها الوحشي الاجرامي أن تتهم ايران
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري أنه لا يحق لامريكا بتاريخها الوحشي الاجرامي أن تتهم الشعب الايراني ومسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

واشار اللواء باقري في تصريح له على هامش معرض الأداء والانجازات لمؤسسة حفظ آثار ونشر قيم الدفاع المقدس، أن امريكا هي بذاتها تجسد نموذج لقمع الشعوب وهي ذات تاريخ وحشي اجرامي، ولا يحق لها أن تتهم المسؤولين الذين تم انتخابهم وفقا للمعايير الديمقراطية، مؤكداً أن موقف دولة مثلها مضحك وكل دول العالم تعلم ذلك.

وأضاف رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية أن الحكومة الامريكية تزهق كل يوم وكل أسبوع وكل شهر أرواح أناس لم تكن لديهم نية الاعتداء الشرطة أو الاماكن العامة.

وأعرب اللواء باقري عن تقديره لقوة الشرطة والبسيج (التعبئة الشعبية) وحرس الثورة الاسلامية والأجهزة الأمنية، ووزاة الأمن ووزارة الداخلية، على جهودهم المميزة خلال أعمال الشغب، مشيراً إلى أنه لم تسجل أي حالة خاصة خلال هذه الأحداث نظراً لالتزام القوى الأمنية بالقوانين المنصوصة.

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