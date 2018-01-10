روحاني: حل المشاكل الاقتصادية للشعب على جدول أعمالنا

العالم - ايران

وقال الرئيس روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء، الذي رحّب بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية التي أطلقها أمس الثلاثاء، قال: "تسعى الحكومة من خلال موازنة العام المقبل الى خلق مزيد من فرص العمل واجتثاث الفقر المطلق، حيث ينتظر الشّعب أن تتعاون كافة الأجهزة من أجل تحقيق هذه الأهداف التي تشكل مطالب محقة للشعب بشكل سريع".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المشاكل الاقتصادية لم تولد بين ليلة وضحاها، بل هي نتيجة لإدارة غير صحيحة في السّابق؛ مشددا على ضرورة أن يتحمل كل الأطراف مسؤولياتهم من اجل حل المشاكل وإحباط مؤامرات العدو.

كما تقدّم روحاني بالشكر الى الشعب الإيراني الواعي وتواجده وحضوره الواسع من أجل الحفاظ على الأمن والهدوء في مواجهة التخريب ونشر الشائعات التي يطلقها المترصدين بإيران والنظام والشعب فيها.

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