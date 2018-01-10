اللواء موسوي: المناورات المشتركة بين الجيش والحرس حققت أهدافها بنجاح

العالم - ايران

وفي كلمة أمام مقر خاتم الأنبياء صلي الله عليه وآله للدفاعات الجوية اليوم الأربعاء قال اللواء موسوي: هذه المرة الأولى التي نقوم بمناورات مركبة بشكل كامل بين الحرس والجيش في مجال الدفاعات الجوية، مشيراً إلي التنسيق الكبير والحقيقي الذي جرى بين الجيش والحرس في هذا المجال الأمر الذي يثير اليأس والقنوط لدى الأعداء.

وقال: إننا كنا نسعى من خلال هذه المناورات إلى تحقيق التنسيق الكامل بين القوتين في مجال المعدات والأجهزة والقيادة والمنظومات المختلف، مشيراً إلى أن هذا التنسيق تم بنجاح كبير والفضل يعود بالدرجة الأولي إلى الله تعالى والرفاق الأعزاء في الحرس والجيش.

وأشار إلى أن ما يهمنا هو قضيتان أساسيتان هما الثورة الإسلامية وإستقلال البلاد والحفاظ عليهما ومؤامرات الأعداء وسبل مواجهتهم.

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