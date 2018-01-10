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بروجردي: يجب ان ينتصر محور المقاومة في الحرب الاقتصادية أيضاً

بروجردي: يجب ان ينتصر محور المقاومة في الحرب الاقتصادية أيضاً
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، اليوم الأربعاء، انه يجب ان ينتصر محور المقاومة في الحرب الاقتصادية ايضا، لسد الطريق على محاولات هيمنة الاعداء تماما.

العالم - ايران

ولدى استقباله عضو المجلس السياسي في حزب الله مسؤول العلاقات العربية والافريقية في الحزب، الشيخ حسن عزالدين، والوفد المرافق له، أعرب علاء الدين بروجردي عن ارتياحه للانتصارات الاخيرة لمحور المقاومة في محاربة الارهابيين التكفيريين في سوريا، وقال: ان أعداء الإسلام الذين لا يوفرون أي إجراء من أجل توجيه الضربات لكيان الإسلام، في هذه المرة لم يتمكنوا من خلال دعم التنظيمات التكفيرية الوهابية ان يورطوا سوريا والعراق وكل المنطقة في أزمة شاملة.

وأدان بروجردي القصف الصهيوني لأجزاء من الأراضي السورية، وقال: ان مثلث اميركا والكيان الصهيوني وآل سعود، الذي وضع في مقدمة مخططاته اختلاق الازمات في المنطقة، وبعد اليأس من إجراءات داعش في سوريا والعراق، نفذوا مخططات أحداث منطقة كردستان، والازمة السياسية في لبنان، واعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وبعون الله فشلت كل هذه الدسائس.

وأضاف: ان دعم محور المقاومة والدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد يمثل سياسة ثابتة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار بروجردي الى تصريح لقائد الثورة الاسلامية، بأن مستقبلا زاهراً ينتظر الشعوب المضطهدة في المنطقة، وأن الكيان الصهيوني يقترب يوما بعد يوم اكثر فأكثر نحو زواله ودماره.

واختتم رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، بالقول: يجب ان ينتصر محور المقاومة بجهوده ويقظته في الحرب الاقتصادية ايضا، من اجل سد الطريق تماما على محاولات هيمنة الاعداء.

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