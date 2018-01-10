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ممثل طهران: قوى الأمن الداخلي تحلت بضبط النفس في الإضطرابات الأخيرة

ممثل طهران: قوى الأمن الداخلي تحلت بضبط النفس في الإضطرابات الأخيرة
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد النائب عن مدينة طهران في مجلس الشورى الإسلامي محمود صادقي إن قوى الأمن الداخلي تحلت بضبط النفس في مواجهة الإضطرابات الأخيرة، مشيراً إلي أن تعامل عناصر الأمن كان جيداً بصفة عامة.

العالم - ايران

وفي تصريح لإرنا اليوم الأربعاء قال صادقي: إن الاصابات التي تعرضت لها عناصر الأمن الداخلي تشير إلى مستوى ضبط النفس الذي تحلت به.

وشدد على ضرورة إخضاع قوى الأمن الداخلي إلى مزيد من التدريب بهدف إيصال الأضرار إلى أدنى مستوى ممكن.

وبشأن الحديث عن عدد المعتقلين أو ضحايا الإضطرابات الأخيرة قال صادقي: إن التوصل إلى المعلومات حول هذا الموضوع أمر صعب وبحاجة إلى تجميع المعلومات في هذا المجال.

ولفت إلى إنه وفي حال قدمت القوات الأمنية معلومات كاملة ودقيقة بهذا الخصوص إلى المجلس الأعلى للأمن القومي فإن المجلس سيقوم بإعلانها فوراً.

يذكر إن بعض المودعين في المؤسسات المالية والمحتجين على الظروف المعيشية أطلقوا احتجاجات في 30 ديسمبر الماضي في بعض المدن الإيرانية إلا إن عناصر عميلة للخارج تدخلت في الإحتجاجات وقامت بتخريب الأموال العامة ورفعت شعارات هدامة.

وفي تلك الفترة قامت عناصر معادية وعبر شبكات التواصل الإجتماعي بالدعوة إلى التظاهر بشكل غير قانوني في مختلف أنحاء البلاد إلا أن هذه الدعوة فشلت ومنذ ذلك الوقت خرجت تظاهرات شعبية عفوية في أنحاء البلاد نددت بهذه الإضطرابات ودعت إلى الإتحاد والتضامن.

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