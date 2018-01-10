اليونان تفجر مفاجأة عن ضبطها سفينة تحمل متفجرات إلى ليبيا

العالم- تركيا

وتشير بوليصة شحن السفينة التي كانت ترفع علم تنزانيا، إلى أنها أخذت حمولتها من ميناءي مرسين والإسنكدرونة التركيين، وحددت الوجهة في جيبوتي وعمان.

وتم رصد السفينة قرب جزيرة كريت، السبت، وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال.

وقال الأميرال يوانيس أرغيريو للصحفيين "المواد كانت في طريقها إلى ليبيا"، وأضاف أن المواد يمكن استخدامها "في مختلف أنواع الأعمال.. من العمل في المحاجر إلى صنع القنابل وأعمال الإرهاب".

ويفرض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حظرا على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011.

وأوضح خفر السواحل اليوناني، أن تحقيقا أوليا وجد أن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها.

ولم يجر العثور في السفينة على خرائط ملاحية لمناطق في جيبوتي وعمان.

وألقت السلطات القبض على أفراد طاقم السفينة الثمانية وسيمثلون أمام الادعاء، يوم الخميس.