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ظريف: التزام ايران بالاتفاق النووي مرهون بالتزام اميركا به

ظريف: التزام ايران بالاتفاق النووي مرهون بالتزام اميركا به
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان التزام ايران بالاتفاق النووي مرهون بالتزام الولايات المتحدة الامريكية بهذا الاتفاق، مؤكدا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت التزام ايران بتعهداتها حيال الاتفاق النووي.

العالم - ايران

ونشر الوزير ظريف المتواجد حاليا في موسكو في صفحته الشخصية على موقع تويتر تغريدة جاء فيها " ان الجميع يتفق على ضرورة التزام جميع اطراف الاتفاق النووي بتعهداتها وان الوكالة الدولية للطاقة اكدت التزام ايران بتعهداتها حيال الاتفاق النووي".

وأضاف ظريف" لكن استمرار التزام ايران بالاتفاق النووي مرهون بالتزام الولايات المتحدة الامريكية بهذا الاتفاق".

واوضح، التقيت اليوم في موسكو مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، وسأتوجه الى بروكسل للتباحث مع وزير خارجية الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا والمانيا) و(فيدريكا) موغيريني ممثلة الاتحاد الاوروبي.

واضاف: ان الجميع متفقون انه من الضروري ان يلتزم الجميع بتعهداتهم المنصوصة في الاتفاق النووي، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية ايدت التزام ايران الكامل، لكن استمرار هذا الوضع يعتمد على التزام الولايات المتحدة الكامل.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف غدا الخميس في بروكسل وزراء خارجية الدول الاوروبية الثلاث وموغيريني، عشية اتخاذ اميركا قرارا فيما ما اذا كانت ستواصل تعليق الحظر على ايران.

وكان دبلوماسي اوروبي قد صرح لوكالة رويترز، ان الهدف من اجتماع بروكسل هو تأكيد اوروبا مجددا على دعمها للاتفاق النووي وارسال رسالة الى اميركا بضرورة عدم الانسحاب من الاتفاق النووي.

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