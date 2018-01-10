جريمة مروعة...سيدة عربية تقتل طفلتها، والسبب لايعقل!!

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وكانت قد قتلت الطفلة المصرية الرضيعة على يد والدتها “بالخطأ”، بعد أن لجأت الأم للحيلة بهدف اتهام خصوم أشقائها بارتكاب الجريمة وتوريطهم في قتل ابنتها.

وفتحت نيابة مركز الفتح بأسيوط تحقيقاتها مع ربة منزل، ووجهت لها تهمة القتل العمد لطفلتها الرضيعة لاتهام خصوم أشقائها بالتسبب في قتلها بعد تجدد الخلافات بينهم، وذلك بناء على تحريات الشرطة.

واستمعت النيابة لأقوال المصاب من الطرف الآخر والذي نفى تسببه في إصابة الطفلة، وبسؤال شقيقة الأم أكدت أنها سمعت صوت طلقة رصاص لتجد رضيعة شقيقتها وسط بركة من الدماء، مع وجود سلاح بحوزة شقيقتها.

وحاولت الأم إصابة طفلتها الرضيعة التي لم تبلغ العامين، ضمن الصراع لكنها لم تكن تعلم أن نهاية طفلتها ستكون على يديها، في مشهد صادم أثار حفيظة السكان.

المصدر : وكالات