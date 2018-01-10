تأجيل استئناف الحكم في قضية قروب البسطة إلى 4 فبراير المقبل

العالم – البحرین

وكانت محاكم النظام البحريني قد اصدرت احكاما أحكاماً بالسجن المؤبد ضد 8 مواطنين وأحكاما تتراوح بين 10 و 15 عاماً على 9 مواطنين وإسقاط جنسية 14 منهم إضافة لتغريم 2 منهم بـ 100 ألف دينار في قضية عرفت بـ “قروب البسطة”.

وبثت السلطات الأمنية صوراً لمواطنين عبر التلفزيون الرسمي في 6 يناير/كانون الثاني زعمت أنهم أسسوا تنظيماً تحت مسمى “قروب البسطة” كجناحٍ عسكري تابع لـ “تيار الوفاء الإسلامي” على حد زعمها.

وزارة الداخلية ألصقت بالمواطنين -ومن بينهم الصحفي محمود الجزيري والمدون علي المعراج ونجل زعيم تيار الوفاء حسين عبدالوهاب والأخوين فخراوي- تهماً بالإرهاب وتلقي الدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في تهمٍ مكررة اعتادت السلطات على إلصاقها بالمعارضين في البلاد.

ومن بين المحكومين عالم الدين الشيعي المعتقل الشيخ عيسى القفاص والسيد مرتضى السندي والشيخ زهير عاشور إضافة إلى العضو البلدي السابق عن كتلة الوفاق حميد البصري.

فيما قال تيار الوفاء أن المواطنين الذين عرضت صورهم في “فبركة الداخلية” هم مختطفون منذ عدّة أشهر وبعضهم منذ سنوات وقد عُذبوا تعذيباً شديداً ومُنعت عنهم حقوقهم كافة خلال التحقيق بما فيها حق الإتصال مع المحامي.

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان أكدت ان هذه القضية خلفيتها سياسية وأن أغلب المتهمين فيها لم يتم التحقيق معهم أصلاً فضلاً أن الآخرين لم يكونوا متهمين عند اعتقالهم بأي قضية كما هو الحاصل مع الأخوين فخراوي وإن اتهامهم بهذه القضية وتعذيبهم ونشر صورهم مع بيان وزارة الداخلية قبل إثبات التهمة يعبر عن سياسة انتقام وكيدية في الأجهزة الأمنية ويؤكد على إستمرار سياسة التعذيب الممنهج في البحرين.

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