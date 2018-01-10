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الغموض يلف قضية مصرع طفلة “الطويلة” في السعودية!

الغموض يلف قضية مصرع طفلة “الطويلة” في السعودية!
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

روى والد الطفلة المنتحرة داخل غرفتها بقرية الطويلة في الباحة بالسعودية، تفاصيل الواقعة المفجعة.

العالم - حوادث 

وأكد والد الطفلة، ويدعى أحمد عسيري، أن ابنته كانت تتصرف بشكل طبيعي، ولم يظهر عليها أي تصرفات غريبة، أو مؤشرات تدل على نيتها الانتحار.

ورجح عسيري أن تكون ابنته شاهدت مشاهد مصورة مع زميلاتها خلال الفترة الأخيرة دفعها لهذه النهاية، مبينا أن والدتها أصيبت بانهيار عقب مشاهدة ابنتها منتحرة، ونقلت على إثر ذلك للمستشفى، وفق صحيفة “المدينة” المحلية.

وذكر والد الطفلة، أن ابنته من المتفوقات في المدرسة، موضحا أنها لا تملك جوالا أو “آيباد” لذا استبعد فرضية تأثير الألعاب الإلكترونية في مسألة انتحارها، إذ سبق أن رجحت الجهات الأمنية أن تكون مثل هذه الألعاب السبب المباشر.

وقال إن “ابنته كانت تشاهد بشكل حصري 4 قنوات فضائية تم اختيارها لها، فيما تمت تبرئته وأسرته من مسؤولية انتحار الابنة.

يذكر أنه عثر على الطفلة (11 عاما) وتدرس في الصف الخامس الابتدائي معلقة من العنق بواسطة شال من خزانة ملابسها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة، ليظل سبب إقدامها على ذلك غامضا.

المصدر : وكالات 

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