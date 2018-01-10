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دعم روسيا لوكالة "الأونروا" ب 10 ملايين دولار

دعم روسيا لوكالة
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الروسية، أن موسكو تعتبر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ"أونروا" فعالا، وتعتقد أن هناك حاجة لمواصلة عملها.

العالم- اوروبا

وجاء في نص التعليق، الذي نشر على موقع الخارجية: " تولي روسيا الاتحادية اهتماما خاصا لأنشطة الأونروا وتقدر إسهامها في تخفيف حدة حالة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا".

وتابع البيان "وقد تمكنت الوكالة على مر السنين من الحفاظ على خط متوازن وغير متحيز، على الرغم من الضغوط الخارجية عليها، ومن تجنب تسييس جهودها، والوفاء بشكل فعال بتفويضها واسع النطاق في ظروف حساسة للغاية".

ولفتت الخارجية إلى أن "الاعتراف بالدور الهام الذي تضطلع به "الأونروا" هو أيضا، من خلال مساعداتنا المالية على شكل تبرعات لميزانيتها"، مشيرة إلى أن حجم هذه التبرعات وصل إلى مبلغ 10 ملايين دولار في الفترة 2017-2021."

كما أشار التعليق إلى أن التقييمات الروسية لأنشطة الوكالة "تشاطرها الغالبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد غرد في وقت سابق، على حسابه في "تويتر"، بأن فلسطين لا تهتم بمحادثات السلام مع إسرائيل، وشكك في هذا الصدد بضرورة تخصيص "مئات الملايين من الدولارات سنويا" لها.

وجمدت الولايات المتحدة تحويل مبلغ 125 مليون دولار كمساعدة مالية للأونروا.

المصدر: سبوتنيك

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