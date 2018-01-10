تحذير من "لعبة سيئة" يمارسها وزراء لإخراج كركوك عن سلطة بغداد

العالم - العراق

وقال البياتي إن "كركوك يجب ان تخرج من دائرة الدعاية الانتخابية الى دائرة الارادة الوطنية"، لافتا الى ان "وزراء تابعين لكتل معينة بدأوا باللعب مع الانفصاليين نفس اللعبة السيئة التي ضيعت كركوك والطوز منذ 14 عاما".

وأوضح البياتي، ان "بعض هذه اللعبة دعاية ضد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، لإرضاء طرف كردي ضد الطرف الاخر"، محذرا من ان "كركوك سترجع مرة أخرى أسيرة بيد عصابات وانفصاليين".

وتعهد البياتي بـ"عدم السكوت هذه المرة واطلاع الشعب العراقي على كافة تفاصيل اللعبة وأيضا اللاعبين مهما كلف الامر".

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