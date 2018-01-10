انقطاع كامل للتيار الكهربائي في السودان بشكل مفاجئ

العالم - أفريقيا

واكتفى المركز القومي للتحكم بالشبكة الكهربائية في بيان مقتضب بالقول إن عمليات استعادة الشبكة وربط محطات التوليد جارية على قدم وساق، متوقعا عودة التيار تدريجياً، دون مزيد من التفاصيل، وفق موقع "باج نيوز" الإخباري السوداني.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في السودان عن إرجاع 80 في المئة التيار في الشبكة القومية، بعد الإطفاء العام الذي حدث في الشبكة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذكر الناطق باسم الوزارة محمد جاويش إن العمل لايزال مستمرا بواسطة المهندسين لاسترجاع التيار للمناطق المتبقية من الشبكة القومية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا".

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