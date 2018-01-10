لافروف: ايران التزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي

العالم - ايران

وقال لافروف، في تصريح ادلى به خلال لقاءه نظيره الايراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق في موسكو يوم الاربعاء، انه ينبغي التذكير انه تم عقد اجتماعات عديدة سابقا والتي تكتسب الاهمية، واعرب عن ارتياحه في ذات الوقت للقاءات رئيسي البلدين.

ووصف تنفيذ بنود الاتفاق النووي بانه يكتسب الاهمية للغاية، موضحا ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أيّد ايضا التزام ايران بالاتفاق.

واكد دعم بلاده تنفيذ الاتفاق النووي وايجاد حل لقضية حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل.

واشار الى تنمية التعاون بين ايران وروسيا، موضحا ان التعاون قائم بين وزارتي الخارجية والوزارات الاخرى ومجلسي الامن في كلا البلدين كما ان هناك شؤون عديدة مدرجة على جدول اعمال التعاون بينهما ومنها الشؤون الاقليمية.

ولفت الى التمهيد لانعقاد اجتماع سوتشي بمشاركة ايران وتركيا وروسيا، عادّا في ذات الوقت مسار استانا لايجاد حل لازمة سوريا بالبناء.

وفي سياق آخر اشار الى ان اللجنة الايرانية - الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري ستعقد اجتماعا في بدايات شهر شباط /فبراير.



ونوه الى ان مقدمات اجتماع لجنة التعاون الحكومي الايرانية - الروسية المشتركة يتم الاعداد لها حاليا، "وقد اقترحنا ان تعقد اجتماعها خلال بدايات العام المقبل".

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