ظريف : على اميركا تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف قبل مغادرته مساء الاربعاء موسكو متوجها الى بروكسل في تصريح للمراسلين حول محادثاته مع نظيره الروسي لافروف بشأن الاتفاق النووي: ان الجميع يؤكدون على ضرورة تنفيذ اميركا لتعهداتها، تعهدات متعددة الجوانب يتعين على اميركا مراعاتها مثل بقية اعضاء الاتفاق النووي.

وفي معرض اجانبه حول احتمال انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، قال ظريف: من الناحية الدولية يبدو ان انسحاب اميركا من الاتفاق النووي غير مقبول من قبل اعضاء المجتمع الدولي، ولكن يلاحظ ان اميركا منذ عدة اسابيع اقدمت على اجراء رفضه العالم اجمع، وهو الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، لذا لايمكن توقع قيام الاميركيين باجراءات منطقية.

وحول الكتاب الذي صدر مؤخرا حول الرئيس الاميركي، قال ظريف: لا شأن لنا بشخصية ترامب، وما يتعلق بنا هو سياسة اميركا الخارجية، وشخصية ترامب شأن يخص الشعب الاميركي نفسه.

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