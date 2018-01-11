البث المباشر

ميناء جابهار ممرا ومركزا هاما لدول المنطقة

ميناء جابهار ممرا ومركزا هاما لدول المنطقة
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الطرق وبناء المدن الايراني عباس اخوندي، ميناء جابهار في جنوب شرق ايران بانه بوابة الارتباط بين الشعوب.

العالم - ايران

وخلال ندوة عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي لبحث سبل الرقي بالتسويق لميناء جابهار ، قال اخوندي، انه على ايران والهند وافغانستان وجميع الدول الاخرى المهتمة بمشروع ميناء جابهار، التعاون معا لتفعيل هذا المشروع.

واضاف، ان ايران والهند ركزتا على 3 ممرات رئيسية منها ممر "الشمال –جنوب" الدولي (INSC) الذي يعبر من الهند وايران ويصل الى روسيا الا اننا الى جانب ذلك قمنا بتعريف ممر جديد نحو اوروبا والغرب فيما الممر الترانزيتي الثالث يمتد من ايران الى الشرق حيث يعبر من افغانستان ودول اسيا الوسطى ليصل الى الصين.

وحول حصة ايران في اكمال مشاريع الترانزيت هذه قال، ان خط سكك الحديد استارا الذي يربط ايران واذربيجان قد اكتمل وسيتم افتتاحه الاسبوع المقبل وهنالك خط سكك حديد اخر يمتد من قزوين الى رشت واستارا وسيكتمل في غضون 3 اشهر، لتوفير امكانية الربط مع روسيا والغرب.

واكد اخوندي بان هذا المشروع مهم جدا لانه يربط جنوب اسيا مع روسيا عبر سكك الحديد.

109-4

روابط ذات صلة

الرئيس روحاني يصف افتتاح ميناء جابهار بالتاريخي

إيران تدشن المرحلة الأولى من ميناء "الشهيد بهشتي" في جابهار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

اللجنة الأولمبية تعقد اجتماعا لبحث مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد!

رصد 14 خرقا جديدا لنظام وقف عمليات القتال في سوريا

بالفيديو.. الفصائل الفلسطينية تدعو لجمعة غضب سادسة

في اول مناورة للجيش.. تدشين مدفع عاشوراء من عيار ١٥٥ ملم

الكيان الصهيوني.. والدعوة المفتوحة لقوى الظلام

اللواء جعفري: امريكا تفرض الحظر على ايران بناء على طلب الصهاينة

موسكو تكشف عن حقيقة تدخلها في انتخاب ترامب!

موغريني تؤكد حرص الاتحادالاوروبي على صون الاتفاق النووي

مقتل شخصين باحتجاج على اغتصاب وقتل طفلة في باكستان!

"ليبرمان" يأمر بفرض قيود على عائلة التميمي

بالفيديو.. فعاليات معرض الصناعات الدوائية والغذائية الإيرانية بدمشق

وزير الخارجية الفرنسي: باريس تدعو إلى احترام الاتفاق النووي مع إيران

فريق هولندي يشارك بعمليات انقاذ طاقم الناقلة الايرانية المشتعلة

مع تزايد الهزات الأرضية في العراق.. كيف تتجنب مخاطرها؟

انتخابات العراق.. الكشف عن تحالف جديد يضم فصائل الحشد 

وفد برلماني أردني في إيران للبحث عن شراكة إستراتيجية

شاهد.. هذا ما قالته والدة محمد التميمي عندما اعتقله الاحتلال!

شاهد: آليات عسكرية تركية يستخدمها فيلق الشام!

أنباء حول اعتقال مشتبه به في قضية مقتل السفير الروسي لدى تركيا

طيران العدوان السعودي يرتكب جرائم مروعة بمحافظة صعدة

الأکثر مشاهدة