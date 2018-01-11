ميناء جابهار ممرا ومركزا هاما لدول المنطقة

العالم - ايران

وخلال ندوة عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي لبحث سبل الرقي بالتسويق لميناء جابهار ، قال اخوندي، انه على ايران والهند وافغانستان وجميع الدول الاخرى المهتمة بمشروع ميناء جابهار، التعاون معا لتفعيل هذا المشروع.

واضاف، ان ايران والهند ركزتا على 3 ممرات رئيسية منها ممر "الشمال –جنوب" الدولي (INSC) الذي يعبر من الهند وايران ويصل الى روسيا الا اننا الى جانب ذلك قمنا بتعريف ممر جديد نحو اوروبا والغرب فيما الممر الترانزيتي الثالث يمتد من ايران الى الشرق حيث يعبر من افغانستان ودول اسيا الوسطى ليصل الى الصين.

وحول حصة ايران في اكمال مشاريع الترانزيت هذه قال، ان خط سكك الحديد استارا الذي يربط ايران واذربيجان قد اكتمل وسيتم افتتاحه الاسبوع المقبل وهنالك خط سكك حديد اخر يمتد من قزوين الى رشت واستارا وسيكتمل في غضون 3 اشهر، لتوفير امكانية الربط مع روسيا والغرب.

واكد اخوندي بان هذا المشروع مهم جدا لانه يربط جنوب اسيا مع روسيا عبر سكك الحديد.

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