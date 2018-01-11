إصابة وكيل الزكزاكي برصاص في العاصمة النيجيرية +صور

واطلقت الشرطة النيجيرية النار على المتظاهرين السلمين اثناء مطالبتهم بإطلاق سراح زعيم الحركة الاسلامية الشيخ ابراهيم الزكزكي .



وأشارت وكالة "ابنا" نقلا مصادر محلية إلى إصابة وكيل الشيخ الزكزاكي، الشيخ "سوكوتو" اثناء المسيرات، عندما اطلقت الشرطة النيجيرية الرصاص الحي على المشاركين السلميين .



وكانت مسيرات سلمية نظمت بمناسبة مرور السنة الثانية، على اعتقال زعيم الحركة الاسلامية الشيخ ابراهيم الزكزاكي وزوجته مع معتقلين آخرين، وقامت الشرطة باستخدام العنف وإطلاق النار على المشاركين.



وأكدت المصادر المحلية ان عددا من المتظاهرين السلميين، بينهم وكيل الشيخ الزكزكي، الشيخ سوكوتو، أصيبوا في هذه المسيرة السلمية اثناء اطلاق النار من قبل الشرطة النيجيرية .



ونوهت المصادر الى ان الشرطة النيجيرية اطلقت غازات مسيلة للدموع إضافة الى الرصاص الحي على المدنيين، أسفر عن إصابة الشيخ سوكوتو في ساقه مع عدد من المتظاهرين .



وقال ابن الشيخ الزكزاكي، ان إصابة الشيخ سوكوتو، شديدة، وانه تعرض للسكتة في الدماغ .



تلجأ الشرطة النيجيرية في كثير من الاحيان في التعامل مع المدنيين المشاركين في التظاهرات السلمية، الذين يطالبون بإطلاق سراح زعيم حركة الاسلامية الشيخ ابراهيم الزكزاكي تلجأ الى العنف المفرط.



وتشهد مدن نيجيرية بين حين وآخر تظاهرات ومسيرات سلمية تطالب بإطلاق سراح زعيم الحركة الاسلامية الشيخ ابراهيم الزكزاكي وزوجته مع معتقلين آخرين .