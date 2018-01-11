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وزير الخارجية السوداني يكشف حقيقة إغلاق المعابر مع مصر

وزير الخارجية السوداني يكشف حقيقة إغلاق المعابر مع مصر
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور حقيقة إغلاق بلاده للمعابر التي تربطها مع مصر.

ونفى غندور، في تصريحات لصحيفة "المجهر" السودانية، هذه الشائعات، مؤكدا أن الأمر غير صحيح. وقال إن ما يتم تداوله عن إغلاق المعابر مع مصر أمر غير صحيح.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت أخباراً منسوبة لمصادر بإغلاق المعابر المؤدية التي تربط بين مصر والسودان.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توتراً، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين الدائم منذ سنوات، ويطالب السودان بأحقيته في السيادة على المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين، وسط رفض مصري منذ سنوات.

وكانت الخرطوم استدعت سفيرها لدى القاهرة، الخميس الماضي، لـ"عديد من التشاور"، فيما قالت الخارجية المصرية وقتها إنها بصدد "تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب".

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