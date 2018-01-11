تسجيل الف و726 تابعا زلزاليا في محافظة كرمانشاه غرب البلاد

العالم - ايران

وقال فروزي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا"، ان هذا العدد من التوابع الزلزالية وقع منذ مساء يوم 12 نوفمبر و لغاية الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (5:30 فجرا بتوقيت غرينتش).

واوضح بانه من اجمالي التوابع الزلزالية التي وقعت، بلغت قوة 58 منها أكثر من 4 درجات، فيما بلغ 311 تابعا زلزاليا أكثر من 3 درجات على مقياس ريختر .

و صرح مسؤول شبكة رصد الزلازل في محافظة كرمانشاه، ان 6 توابع زلزالية وقعت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في مدن روانسر و تازه اباد وسربل ذهاب وكوزران .

يذكر ان زلزالا قويا ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ما ادى الى مصرع أكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 الفا اخرين بجراح.

وادى الزلزال الى تدمير اكثر من 30 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 7 مدن و 1930 قرية في المحافظة.

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