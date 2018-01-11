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مصر تشيد بموقف تنزانيا من سد النهضة

مصر تشيد بموقف تنزانيا من سد النهضة
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري، كثيرًا ما يتطرق إلى ملف "سد النهضة" الإثيوبي، خلال لقائه بنظرائه من دول حوض النيل.

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "إكسترا نيوز" أن تصريحات وزير خارجية تنزانيا، في المؤتمر الصحفي مع نظيره المصري أكد على أهمية مياه النيل لمصر، كما شدد على الالتزام بالقانون الدولي فيما يخص المشروعات العملاقة التي تقام على نهر النيل، مشيرًا إلى أن هناك تفهما من الجانب التنزاني بأهمية ملف مياه النيل بالنسبة لمصر.

قال المستشار أحمد أبو زيد، إن العلاقات "المصرية ـ التنزانية"، جيدة للغاية في العديد من المجالات ولعل أبرزها الإشراف المصري على حفر 100 بئر في تنزانيا، تم افتتاح 60 بئراً منها حتى الآن بما يعكس العلاقات العميقة بين البلدين والاهتمام المصري بزيادة الاستثمارات في تنزانيا.

 ونوه أبو زيد، بأن هناك اهتماماً تنزانياً للاستفادة من الخبرات المصرية، لاسيما أن أكبر جسر في تنزانيا تم تصميمه على يد مهندسين مصريين، مشيرًا إلى أن تنزانيا تنظر إلى الدولة المصرية على أنها الشقيقة الكبرى.

المصدر: وكالات

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