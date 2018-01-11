احياء الذكري السنوية الأولى لوفاة اية الله هاشمي رفسنجاني

العالم - ايران

وشارك في المراسم التي اقيمت صباح اليوم الخميس رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ناطق نوري واحفاد الأمام الخميني (ره) والنائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري وعائلة المرحوم وحشد من المسؤولن السياسيين والعسكريين والأمنيين.

والقى نجل اية الله جوادي آملي كلمة في المراسم تطرق فيها الى ابعاد شخصية الشيخ رفسنجاني وسيرته .

كما أقيم ملتقى احياء الذكري السنوية الأولي لوفاة اية الله هاشمي رفسنجاني يوم الاثنين بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية وعدد من الشخصيات السياسية الايرانية والاجنبية و نواب مجلس الشورى الاسلامي في قاعة المؤتمرات بطهران.

و شغل الراحل أية الله هاشمي رفسنجاني مختلف المناصب بعد انتصار الثورة الاسلامية بما في ذلك رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية لدورتين متتاليتين (1989-1997). وكان منصب رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام (1989-2017) آخر منصبٍ شغله حيث توفي عام 2017 عن عمر يناهز 82 عامًا، إثر أزمة قلبية.

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