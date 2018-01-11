مصر تعلن موقفها من إلغاء اتفاقية الحريات الأربع مع السودان

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التنزاني بالقاهرة.

وردا على سؤال حول موقف مصر من اتفاقية الحريات الأربع بين مصر والسودان وعما إذا كان قد تم إلغاؤها، قال شكري إن مصر والسودان لم يستكملا تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية ومصالح مشتركة ومن هنا تسعى القاهرة إلى المضي بهذه العلاقات إلى مستويات أفضل.

وكان السودان ومصر وقعا اتفاقية الحريات الأربع في أبريل عام 2004، وبموجبها تم إلغاء كافة القيود على حرية الدخول والخروج والتنقل والتملك بين الدولتين.

المصدر: "الأهرام"