الاحتلال يصادق على مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة

العالم - فلسطين

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن لجنة ثانوية للاستيطان في ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" صادقت على مخطط لبناء أكثر من 200 وحدة سكنية في مستوطنة "أورانيت"، وعلى خطة لبناء أكثر من 50 وحدة سكنية في "بتسئيل" في الأغوار، وخطط أخرى في مستوطنتي "أرئيل" و"ألفي منشي".

وبحسب الصحيفة، فمن المتوقع أن تعلن حكومة الاحتلال عن مناقصات لبناء الوحدات السكنية التي صودق عليها، والتي سيبدأ بناؤها بعد الإعلان عن المقاولين الفائزين في المناقصات.

وأضافت الصحيفة، في هذا السياق، أن "الإدارة المدنية" كانت قد صادقت نهائيا في العام الماضي على إقامة 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، ولكن بدأ العمل الفعلي ببناء عشرات الوحدات السكنية، وتأخرت باقي المناقصات.

وصادقت اللجنة على مواصلة الدفع بخطط لبناء مئات الوحدات السكنية الأخرى، بعضها في "كفار أدوميم" و"غفعات زئيف".

يشار إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، كان قد نشر هذا الأسبوع بيانا أعلن فيه أنه ستتم المصادقة على بناء 1200 وحدة سكنية، إضافة إلى الدفع بمخططات لبناء 2500 وحدة سكنية أخرى.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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