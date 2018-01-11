فضل الله: انتصار سوريا مهد لإفشال المشروع الصهيوأميركي بالمنطقة

العالم - لبنان

وأشار فضل الله في كلمة اليوم الخميس إلى أن انتصار محور المقاومة في الميدان سيعزز حضور القضية الفلسطينية وإعادة الاعتبار لها على كل الصعد وقال “إن المقاومة أدت دوراً أساسياً في التحولات والإنجازات التي حصلت في المنطقة لذلك هناك محاولات لإلهائها بمحاولة زعزعة الأوضاع السياسية”.

ولفت فضل الله إلى أن كيان الاحتلال الصهيوني كان يريد من خلال مشروعه الإرهابي في المنطقة وبالتواطؤ مع بعض الأنظمة العربية إبعاد الأنظار عن القضية الفلسطينة مشيراً إلى أن المؤثر الأساسي في هذه القضية سيكون الشعب الفلسطيني ومقاومته.

موقع "سانا"

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