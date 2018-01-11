انتخابات العراق.. الكشف عن تحالف جديد يضم فصائل الحشد 

العالم - العراق



وقال الفايز، بحسب شبكة رووداو الإعلامية، إن "تحالف الفتح الانتخابي الذي تم الإعلان عن تشكيله خلال الساعات الماضية يترأسه الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري"، مشيرا إلى أنه "يضم اغلب فصائل الحشد الشعبي في مقدمتها حركة عصائب أهل الحق".



وأضاف الفايز، أن "التحالف يضم ايضا نحو 15 حزبا سياسيا مسجلا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مشيرا إلى أن "من بين تلك الاحزاب عراق المستقبل والوفاء والتغيير".

يذكر ان مجلس الوزراء العراقي، صوت في 31 تشرين الأول 2017، على إجراء الانتخابات البرلمانية في الـ 15 ايار من العام 2018.

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