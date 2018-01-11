روسيا تعد ردا على صواريخ "جافلين" الأميركية

وزعم موقع "المقاومة الإعلامية" الأوكراني أن موسكو تقوم باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية إضافية لدبابات جيشها من صواريخ جافلين.

في الحقيقة لا تقوم موسكو باتخاذ إي إجراءات عاجلة من هذا القبيل، إذ أن الجيش الروسي يمتلك وسائط تحمي آلياته المدرعة من الإصابة بالصواريخ والقذائف المضادة للدروع منها ما يعرف باسم "ريليكت" أو "ميخانيت" أو "شتورا" أو "أفغانيت" حسبما افاد موقع سبوتنيك.

وأوجِدت هذه الوسائط لتدمير الرؤوس الحربية للصواريخ المضادة للدروع عندما تقترب من الدبابة المستهدفة وتصطدم بدروعها أو لإعاقة الصواريخ المضادة باستخدام وسائل التشويش الإلكتروني.

ولا يمكن إنكار أن صاروخ جافلين إحدى الوسائط الأكثر فاعلية لمكافحة الدبابات في العالم. ويدل على ذلك ثمنه الباهظ الذي يضاهي ثمن السيارة الفخمة جدا. ولكن هل يقدر هذا الصاروخ على اختراق ما يحمي الدبابات الروسية… سؤال يبقى مطروحا. صحيح أن الأميركيين تمكنوا من تدمير دبابات "تي-55" و"تي-72" السوفيتية القديمة بصواريخهم المضادة للدروع، لكنهم لم يتعاملوا ولم يواجهوا دبابات "تي-90" و"تي-14 أرماتا" الروسية الحديثة حتى الآن.