البث المباشر
وزير الخارجية الفرنسي: لا بديل عن الاتفاق النووي مع إيران
تشكيل "التحالف العربي في كركوك" للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة
حركة حماس: نرفض السيناريوهات الأمريكية لحل القضية الفلسطينية على حساب ارض سيناء
الاحتلال الصهيوني يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية
خمس هزات ارضية ارتدادية تضرب منطقة كردستان العراق
يديعوت: أمن السلطة أحبط عملية إطلاق نار كانت ستنفذ بـ"تل أبيب"
الاسيرة المقدسية اسراء الجعابيص قبيل بدء محاكمتها: فقدت اصابعي بشكل كامل بسبب عدم علاجي في سجون الاحتلال
مصدر رسمي في وزارة الخارجية: سوريا تستهجن تبني الخارجية الفرنسية ادعاءات تنظيم جبهة النصرة الارهابي وتنفي نفيا قاطعا اي استهداف للمشافي والمدنيين في ادلب
العبادي يقرر الائتلاف مع تحالف "الفتح" الذي يضم العصائب و بدر و باقي تشكيلات الفتح
السفير الروسي في لبنان يكشف تورط الولايات المتحدة في تنفيذ هجوم جويّ بطائرات استطلاع فوق قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا

فريق هولندي يشارك بعمليات انقاذ طاقم الناقلة الايرانية المشتعلة

فريق هولندي يشارك بعمليات انقاذ طاقم الناقلة الايرانية المشتعلة
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، عن مشاركة فريق اغاثة هولندي في عمليات البحث عن طاقم الناقلة المشتعلة قبالة الساحل الشرقي لبحر الصين.

العالم - ايران 

وأوضح محمد راستا في حديث لوكالة انباء "فارس"، بأن عمليات اطفاء حريق الناقلة " سانتشي" متواصلة و توجد 4 ساحبات بحرية تقدم خدمات بهذا الخصوص.

ولفت الى أن مركز التنسيق الصيني، يتوقع أن يتم السيطرة على الحريق خلال اليوم او غد، مبيّنا أن المدير التنفيذي لشركة ناقلات النفط الوطنية والسفير الايراني في بكين، يتواجدان حاليا في ميناء شانغهاي، ويعقدان جلسات مع كوادر منظمة الموانئ والملاحة وشركة الناقلات الذين تم ايفادهم لمنطقة الحادث.

وأعلن راستا أنه لاتوجد حتى الان، أية معلومات عن مصير الطاقم باستثناء الجثة الوحيدة التي وجدت اطراف الناقلة، ويجري التعرف على هويتها في ميناء شانغهاي حاليا.

وبيّن، اضافة الى الصين فان كوريا الجنوبية شاركت مرحليا في عمليات الاطفاء فيما تقدم سفينة يابانية بالقرب من موقع الحادث خدمات اغاثية بالتعاون مع سفن أخرى.

يذكر أن ناقلة نفط ايرانية تابعة لشركة الناقلات الوطنية تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز ويتكون طاقمها من 32 شخصا، أصطدمت اثناء توجهها لافراغ شحنتها في كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت الماضي، وتعرضت لحريق ضخم.

وقد تم اجلاء جميع بحارة سفينة الشحن الصينية، فيما يستمر البحث عن طاقم الناقلة الايرانية الذي يضم 30 ايرانيا وبنغاليين اثنين .

109-4

تصنيف :

روابط ذات صلة

قشقاوي : لانستبعد بقاء طاقم ناقلة النفط على قيد الحياة

ايران ترسل فريقا من قوات المغاوير لانقاذ طاقم الناقلة المشتعلة في بحر الصين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو.. فعاليات معرض الصناعات الدوائية والغذائية الإيرانية بدمشق

وزير الخارجية الفرنسي: باريس تدعو إلى احترام الاتفاق النووي مع إيران

فريق هولندي يشارك بعمليات انقاذ طاقم الناقلة الايرانية المشتعلة

مع تزايد الهزات الأرضية في العراق.. كيف تتجنب مخاطرها؟

انتخابات العراق.. الكشف عن تحالف جديد يضم فصائل الحشد 

وفد برلماني أردني في إيران للبحث عن شراكة إستراتيجية

شاهد.. هذا ما قالته والدة محمد التميمي عندما اعتقله الاحتلال!

شاهد: آليات عسكرية تركية يستخدمها فيلق الشام!

أنباء حول اعتقال مشتبه به في قضية مقتل السفير الروسي لدى تركيا

طيران العدوان السعودي يرتكب جرائم مروعة بمحافظة صعدة

فضل الله: انتصار سوريا مهد لإفشال المشروع الصهيوأميركي بالمنطقة

نيويورك تايمز تتمسك بتقريرها عن التسريبات بخصوص القدس

ايران تعلن الافراج عن غالبية معتقلي الاحداث الاخيرة

السيسي يصدر قرارا بشأن سفير مصر في السعودية

روسيا تعد ردا على صواريخ "جافلين" الأميركية

النيل الأزرق ترشح عمر البشير إلى انتخابات 2020

السلطات السودانية تصادر 3 صحف!

تقرير: أم القنابل دفعت "داعش" إلى الاحتماء بكابل!

كيف تعامل الجيش مع المسلحين على جبهة حرستا؟

بريطانية تخفي والدها في حديقة المنزل لسنوات!

الأکثر مشاهدة