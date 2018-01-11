فريق هولندي يشارك بعمليات انقاذ طاقم الناقلة الايرانية المشتعلة

العالم - ايران

وأوضح محمد راستا في حديث لوكالة انباء "فارس"، بأن عمليات اطفاء حريق الناقلة " سانتشي" متواصلة و توجد 4 ساحبات بحرية تقدم خدمات بهذا الخصوص.

ولفت الى أن مركز التنسيق الصيني، يتوقع أن يتم السيطرة على الحريق خلال اليوم او غد، مبيّنا أن المدير التنفيذي لشركة ناقلات النفط الوطنية والسفير الايراني في بكين، يتواجدان حاليا في ميناء شانغهاي، ويعقدان جلسات مع كوادر منظمة الموانئ والملاحة وشركة الناقلات الذين تم ايفادهم لمنطقة الحادث.



وأعلن راستا أنه لاتوجد حتى الان، أية معلومات عن مصير الطاقم باستثناء الجثة الوحيدة التي وجدت اطراف الناقلة، ويجري التعرف على هويتها في ميناء شانغهاي حاليا.



وبيّن، اضافة الى الصين فان كوريا الجنوبية شاركت مرحليا في عمليات الاطفاء فيما تقدم سفينة يابانية بالقرب من موقع الحادث خدمات اغاثية بالتعاون مع سفن أخرى.

يذكر أن ناقلة نفط ايرانية تابعة لشركة الناقلات الوطنية تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز ويتكون طاقمها من 32 شخصا، أصطدمت اثناء توجهها لافراغ شحنتها في كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت الماضي، وتعرضت لحريق ضخم.

وقد تم اجلاء جميع بحارة سفينة الشحن الصينية، فيما يستمر البحث عن طاقم الناقلة الايرانية الذي يضم 30 ايرانيا وبنغاليين اثنين .

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