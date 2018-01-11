البث المباشر
وزير الخارجية الفرنسي: لا بديل عن الاتفاق النووي مع إيران
تشكيل "التحالف العربي في كركوك" للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة
حركة حماس: نرفض السيناريوهات الأمريكية لحل القضية الفلسطينية على حساب ارض سيناء
الاحتلال الصهيوني يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية
خمس هزات ارضية ارتدادية تضرب منطقة كردستان العراق
يديعوت: أمن السلطة أحبط عملية إطلاق نار كانت ستنفذ بـ"تل أبيب"
الاسيرة المقدسية اسراء الجعابيص قبيل بدء محاكمتها: فقدت اصابعي بشكل كامل بسبب عدم علاجي في سجون الاحتلال
مصدر رسمي في وزارة الخارجية: سوريا تستهجن تبني الخارجية الفرنسية ادعاءات تنظيم جبهة النصرة الارهابي وتنفي نفيا قاطعا اي استهداف للمشافي والمدنيين في ادلب
العبادي يقرر الائتلاف مع تحالف "الفتح" الذي يضم العصائب و بدر و باقي تشكيلات الفتح
السفير الروسي في لبنان يكشف تورط الولايات المتحدة في تنفيذ هجوم جويّ بطائرات استطلاع فوق قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا

نيويورك تايمز تتمسك بتقريرها عن التسريبات بخصوص القدس

نيويورك تايمز تتمسك بتقريرها عن التسريبات بخصوص القدس
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" تمسكها بصحة تقريرها الذي انفردت به السبت الماضي، ونقلت فيه كلاما مسربا في تسجيلات صوتية لضابط في المخابرات اسمه النقيب أشرف الخولي، وهو يوجه عددا من الإعلاميين المصريين، وكذلك ممثلة مشهورة، حول كيفية إقناع جماهيرهم بقبول الموقف الأمريكي حول القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

ونشرت الصحيفة في تقريرها الجديد الذي نشرته فجر الخميس، تصريحا لمحرر الشؤون الدولية في صحيفة "نيويورك تايمز" يقول فيه: "كان تقريرنا عبارة عن عمل صحفي معمق مهم ومترابط، ونحن نتمسك بكل ما جاء فيه من معلومات".

وذكرت الصحيفة بأنها كانت قد أجرت مقابلة قبل نشر انفرادها مع أحد مقدمي البرامج التلفزيونية، اسمه عزمي مجاهد، الذي أكد فيها صحة التسجيلات، ووصف ضابط المخابرات بأنه "معرفة قديمة" له.

وفي ما يأتي الترجمة الكاملة لتقرير "نيويورك تايمز":

مصر تفتح تحقيقا جنائيا حول مقالة "نيويورك تايمز"

تقرير: ديكلان والش

أمر النائب العام المصري بإجراء تحقيق جنائي بشأن مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، وصفت فيها الجهود السرية التي تبذلها المخابرات المصرية للتأثير على الرأي العام لصالح قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

وقال النائب العام نبيل صدقي في بيان صادر عنه، إن المقالة "تقوض الأمن والسلم العام في مصر، وتلحق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد".

ويأتي التحقيق بعد وابل من التعليقات الغاضبة في وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة في مصر، وفي داخل البرلمان، حيث ندد نواب البرلمان بالمقالة التي نشرت يوم السبت في موقع الصحيفة على الإنترنت، واعتبروها جزءا من مؤامرة دولية تستهدف مصر.

ومع أن مصر تؤيد رسميا إقامة دولة فلسطينية عاصمتها "القدس الشرقية"، إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت تقريرا يفيد بأن مصر، ومعها في ذلك بلدان عربية أخرى، وافقت سرا على تأييد قرار ترامب الشهر الماضي الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها.

في معرض حديثه عن صحيفة "نيويورك تايمز"، قال نائب البرلمان مصطفى الجندي: "إنهم في الحقيقة يشنون حربا على مصر، ويسعون إلى إسقاط البلد، وليس فقط إسقاط الدولة والرئيس".

وكانت "نيويورك تايمز" قد نقلت كلاما مسربا في تسجيلات صوتية لضابط في المخابرات اسمه النقيب أشرف الخولي، وهو يوجه عددا من مقدمي البرامج التلفزيونية، وكذلك ممثلة مشهورة حول كيفية إقناع جماهيرهم بقبول الموقف الأمريكي حول القدس.

وأجرت الصحيفة مقابلة مع واحد من مقدمي البرامج التلفزيونية، اسمه عزمي مجاهد، أكد فيها صحة التسجيلات، ووصف ضابط المخابرات بأنه "معرفة قديمة" له.

بعد أن نُشرت المقالة، قالت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للدولة في بيان لها، إنه لا يوجد شخص باسم أشرف الخولي يعمل في جهاز المخابرات، ونفت صحة ما ورد في تقرير صحيفة "نيويورك تايمز".

ثم ما لبث السيد مجاهد أن سحب تصريحه السابق، وقال في مقابلة أجراها معه التلفزيون المصري، إن صحيفة "نيويورك تايمز"، حرفت كلامه، مؤكدا أن "تلك هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذا الرجل المسمى الخولي".

فيما بعد بثت التسجيلات التي حصلت عليها "نيويورك تايمز" قناة تلفزيونية مقرها إسطنبول لها ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين التي كانت مصر قد صنفتها منظمة إرهابية. ولعل ما أثار غضب أنصار الحكومة المصرية هو ذلك الربط بين التسريبات وبين جماعة الإخوان المسلمين.

من جهته، قال رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، إن "المقالة تثبت أن صحيفة "نيويورك تايمز" متحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين، ومع قطر التي تدعم الإخوان، وتعمل على إثارة الشقاق والخلاف بينما تتجه البلاد نحو إجراء الانتخابات الرئاسية"، بحسب ما جاء في وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

ووصفت الهيئة العامة للاستعلامات تقرير "نيويورك تايمز" بأنه "غير ملائم"، وقالت إن "مصر أعلنت مرارا وتكرارا موقفها الذي لا يتزحزح تجاه القدس". وقال وزير الخارجية سامح شكري في لقاء مع الصحفيين إن "مصر لا تتكلم بوجهين".

بالإضافة إلى ذلك، قام أحد المحامين في الإسكندرية بالتقدم بشكوى جنائية ضد "نيويورك تايمز"، بينما طالب مقدمو البرامج التلفزيونية المؤيدون للحكومة الصحيفة بتبيان كيف وصلت التسجيلات إلى قناة تلفزيونية مرتبطة بالإخوان.

وقالوا إن "نيويورك تايمز" تتحالف سرا مع قطر. ويذكر في هذا السياق أن مصر واحدة من أربع دول عربية قررت في حزيران/ يونيو الماضي معاقبة قطر، بفرض حصار عليها بعد اتهامها بتمويل الإرهاب، وتوفير مأوى لقادة جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي نفته قطر بشدة.

وتعليقا على ذلك قال مايكل سلاكمان، محرر الشؤون الدولية في صحيفة "نيويورك تايمز": "كان تقريرنا عبارة عن عمل صحفي معمق مهم ومترابط، ونحن نتمسك بكل ما جاء فيه من معلومات. وذكرنا في التقرير الأصلي أن صحيفة نيويورك تايمز حصلت على التسجيلات الصوتية من وسيط مؤيد للقضية الفلسطينية، ولكننا لم يكن لدينا أي هدف سوى تزويد قرائنا بالحقائق التي كانوا بحاجة لمعرفتها".

وكانت مصر التي خاضت ثلاث حروب مع "إسرائيل" قد ظلت على مدى عقود تتصدر الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي لا تزال قضية تمس عواطف معظم العرب. أما في السنوات الأخيرة فقد وجه الناقدون لمصر اتهامات بالاصطفاف ضمنا مع إسرائيل، وهي التهم التي ما فتئت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيها.

جاء نشر مقالة "نيويورك تايمز" في وقت بالغ الحساسية من الناحية السياسية في مصر، حيث أعلنت الحكومة يوم الاثنين أن أول جولة من الانتخابات الرئاسية ستجرى في السادس والعشرين من آذار/ مارس، وأن من المقرر أن تعلن النتائج النهائية في الأول من أيار/ مايو.

لم يعد السيسي، الذي يتوقع أن يعيد ترشيح نفسه، يواجه معارضة تذكر بعد أن أعلن منافسه الأهم، رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، انسحابه من السباق.

وكان شفيق قد غرد من خلال حسابه على "تويتر"، قائلا: "رأيت أنني لن أكون الشخص المناسب لقيادة الدولة في المرحلة القادمة".

إلا أن المحامين الذين يمثلون السيد شفيق، قالوا إن المسؤولين ضغطوا عليه حتى ينسحب من السباق وهددوا بمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد إذا لم يفعل.

10 كانون الثاني/ يناير 2018.

المصدر: عربي 21

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

أول تعليق إماراتي على تسريبات نيويورك تايمز عن موقف العرب من القدس

النائب العام المصري يفتح تحقيقا في تسريبات "نيويورك تايمز"

قناة مصرية تبث تسريبات جديدة بخصوص أحمد شفيق

مصر تتهم نيويورك تايمز بالفبركة بشأن "تسريبات" القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو.. فعاليات معرض الصناعات الدوائية والغذائية الإيرانية بدمشق

وزير الخارجية الفرنسي: باريس تدعو إلى احترام الاتفاق النووي مع إيران

فريق هولندي يشارك بعمليات انقاذ طاقم الناقلة الايرانية المشتعلة

مع تزايد الهزات الأرضية في العراق.. كيف تتجنب مخاطرها؟

انتخابات العراق.. الكشف عن تحالف جديد يضم فصائل الحشد 

وفد برلماني أردني في إيران للبحث عن شراكة إستراتيجية

شاهد.. هذا ما قالته والدة محمد التميمي عندما اعتقله الاحتلال!

شاهد: آليات عسكرية تركية يستخدمها فيلق الشام!

أنباء حول اعتقال مشتبه به في قضية مقتل السفير الروسي لدى تركيا

طيران العدوان السعودي يرتكب جرائم مروعة بمحافظة صعدة

فضل الله: انتصار سوريا مهد لإفشال المشروع الصهيوأميركي بالمنطقة

نيويورك تايمز تتمسك بتقريرها عن التسريبات بخصوص القدس

ايران تعلن الافراج عن غالبية معتقلي الاحداث الاخيرة

السيسي يصدر قرارا بشأن سفير مصر في السعودية

روسيا تعد ردا على صواريخ "جافلين" الأميركية

النيل الأزرق ترشح عمر البشير إلى انتخابات 2020

السلطات السودانية تصادر 3 صحف!

تقرير: أم القنابل دفعت "داعش" إلى الاحتماء بكابل!

كيف تعامل الجيش مع المسلحين على جبهة حرستا؟

بريطانية تخفي والدها في حديقة المنزل لسنوات!

الأکثر مشاهدة