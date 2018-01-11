البث المباشر
وزير الخارجية الفرنسي: لا بديل عن الاتفاق النووي مع إيران
تشكيل "التحالف العربي في كركوك" للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة
حركة حماس: نرفض السيناريوهات الأمريكية لحل القضية الفلسطينية على حساب ارض سيناء
الاحتلال الصهيوني يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية
خمس هزات ارضية ارتدادية تضرب منطقة كردستان العراق
يديعوت: أمن السلطة أحبط عملية إطلاق نار كانت ستنفذ بـ"تل أبيب"
الاسيرة المقدسية اسراء الجعابيص قبيل بدء محاكمتها: فقدت اصابعي بشكل كامل بسبب عدم علاجي في سجون الاحتلال
مصدر رسمي في وزارة الخارجية: سوريا تستهجن تبني الخارجية الفرنسية ادعاءات تنظيم جبهة النصرة الارهابي وتنفي نفيا قاطعا اي استهداف للمشافي والمدنيين في ادلب
العبادي يقرر الائتلاف مع تحالف "الفتح" الذي يضم العصائب و بدر و باقي تشكيلات الفتح
السفير الروسي في لبنان يكشف تورط الولايات المتحدة في تنفيذ هجوم جويّ بطائرات استطلاع فوق قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا

ايران تعلن الافراج عن غالبية معتقلي الاحداث الاخيرة

ايران تعلن الافراج عن غالبية معتقلي الاحداث الاخيرة
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المدعي العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام محمد جواد منتظري عن الافراج عن غالبية معتقلي الاحداث الاخيرة في البلاد.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس على هامش مراسم احياء الذكرى السنوية الاولى للرئيس السابق لمجمع تشخيص مصلحة النظام الفقيد آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني، قال حجة الاسلام منتظري، انه تم الافراج عن الذين لم يكن لهم دور هام في التخريب واضرام النيران (في بعض مباني ومؤسسات الدولة) وبقي عدد قليل منهم قيد الاعتقال.

واضاف، لا فرق بين الطالب الجامعي والتلميذ وان المعيار في اعتقال الافراد هو عملهم.

وفي الرد على سؤال حول انباء افادت بانتحار 3 من المعتقلين قال المدعي العام في البلاد، ان الشخص الذي انتحر في سجن ايفين (في طهران) كان مدمنا على المخدرات حيث ان التحقيقات جارية في هذا المجال وهنالك شريط فيديو عن عملية الانتحار.

وحول عملية انتحار سجين في اراك قال، ان التحقيقات جارية حول هذا النبأ ايضا. ووصف نبأ انتحار سجين في دزفول بانه مزيف وغير حقيقي.

109-4

تصنيف :

روابط ذات صلة

القضاء العسكري الإيراني يكشف خطط الاعداء خلال احداث الشغب

شاهد: ماذا يقول وزير الاتصالات الايراني عن احداث الشغب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو.. فعاليات معرض الصناعات الدوائية والغذائية الإيرانية بدمشق

وزير الخارجية الفرنسي: باريس تدعو إلى احترام الاتفاق النووي مع إيران

فريق هولندي يشارك بعمليات انقاذ طاقم الناقلة الايرانية المشتعلة

مع تزايد الهزات الأرضية في العراق.. كيف تتجنب مخاطرها؟

انتخابات العراق.. الكشف عن تحالف جديد يضم فصائل الحشد 

وفد برلماني أردني في إيران للبحث عن شراكة إستراتيجية

شاهد.. هذا ما قالته والدة محمد التميمي عندما اعتقله الاحتلال!

شاهد: آليات عسكرية تركية يستخدمها فيلق الشام!

أنباء حول اعتقال مشتبه به في قضية مقتل السفير الروسي لدى تركيا

طيران العدوان السعودي يرتكب جرائم مروعة بمحافظة صعدة

فضل الله: انتصار سوريا مهد لإفشال المشروع الصهيوأميركي بالمنطقة

نيويورك تايمز تتمسك بتقريرها عن التسريبات بخصوص القدس

ايران تعلن الافراج عن غالبية معتقلي الاحداث الاخيرة

السيسي يصدر قرارا بشأن سفير مصر في السعودية

روسيا تعد ردا على صواريخ "جافلين" الأميركية

النيل الأزرق ترشح عمر البشير إلى انتخابات 2020

السلطات السودانية تصادر 3 صحف!

تقرير: أم القنابل دفعت "داعش" إلى الاحتماء بكابل!

كيف تعامل الجيش مع المسلحين على جبهة حرستا؟

بريطانية تخفي والدها في حديقة المنزل لسنوات!

الأکثر مشاهدة