ايران تعلن الافراج عن غالبية معتقلي الاحداث الاخيرة

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس على هامش مراسم احياء الذكرى السنوية الاولى للرئيس السابق لمجمع تشخيص مصلحة النظام الفقيد آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني، قال حجة الاسلام منتظري، انه تم الافراج عن الذين لم يكن لهم دور هام في التخريب واضرام النيران (في بعض مباني ومؤسسات الدولة) وبقي عدد قليل منهم قيد الاعتقال.

واضاف، لا فرق بين الطالب الجامعي والتلميذ وان المعيار في اعتقال الافراد هو عملهم.

وفي الرد على سؤال حول انباء افادت بانتحار 3 من المعتقلين قال المدعي العام في البلاد، ان الشخص الذي انتحر في سجن ايفين (في طهران) كان مدمنا على المخدرات حيث ان التحقيقات جارية في هذا المجال وهنالك شريط فيديو عن عملية الانتحار.

وحول عملية انتحار سجين في اراك قال، ان التحقيقات جارية حول هذا النبأ ايضا. ووصف نبأ انتحار سجين في دزفول بانه مزيف وغير حقيقي.

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