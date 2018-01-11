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موغريني تؤكد حرص الاتحادالاوروبي على صون الاتفاق النووي

موغريني تؤكد حرص الاتحادالاوروبي على صون الاتفاق النووي
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن برنامج العمل المشترك الموقع مع ايران (الاتفاق النووي) في غاية الأهمية، مشددة على ان الاتحاد الاوروبي يدعم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

يتبع ..

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