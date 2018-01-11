اللواء جعفري: امريكا تفرض الحظر على ايران بناء على طلب الصهاينة

العالم - ايران

وأفادت وكالة "تسنيم" ان اللواء جعفري اشار في تصريح له ليل الاربعاء من اصفهان ( وسط ) الى المخططات التي يحوكها الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: من الطبيعي ان يقوم اعداؤنا وهم امريكا والكيان الصهيوني وحلفاؤهم ومرتزقتهم وآل سعود الخونة والمجرمين وزمرة المنافقين والملكيين، بالتخطيط ضد النظام لانهم تكبدوا ضربات متتالية في المنطقة من قبل شعبنا والجمهورية الاسلامية التي ترفع رآية الاسلام.

واضاف: ان الاعداء يخططون من اجل جني نتاج الحرب الاقتصادية مع بلادنا ،.. الامريكيون وبطلب الصهاينة واعداء الاسلام يطبقون الحظر الاقتصادي على بلادنا.

واشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الى الفتنة الاخيرة التي شهدتها البلاد مبينا ان الفتنة الاخيرة تعد الفتنة الداخلية الثالثة ضد الثورة الاسلامية، لافتا الى ان ابناء الشعب الايراني قاموا بتظيم مسيرات دعما للنظام الإسلامي وادانة تحركات العناصر المعادية للثورة وهذا دليل على بصيرة وايمان ومحبة الشعب للجمهورية الاسلامية.

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