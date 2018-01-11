الجيش المصري يعلن تدمير أوكار وعبوات ناسفة لمسلحين وسط سيناء

العالم - مصر

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، إن "قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى دمرت عبوات ناسفة وعددًا كبيرًا من الأوكار وعربة خاصة بعناصر تكفيرية وسط سيناء".

وأضاف أن "قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بسيناء".

ويطلق الجيش المصري تعبير "عناصر تكفيرية" على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، ومن أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين ثاني 2014، مبايعة تنظيم "داعش" الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".

ومنذ ما يزيد على سنتين، تشهد مصر، بشكل متكرر، عمليات مسلحة تستهدف مواقع عسكرية وشرطية ومسؤولين أمنيين، ما أسفر عن مقتل المئات.

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