اجتماع ايراني أوروبي ببروكسل لدراسة تنفيذ الاتفاق النووي

العالم - خاص بالعالم

وتبادل الجانبان خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول الاجراءات اللازمة في ظل الظروف الراهنة من اجل استمرار تنفيذ والتزام كافة الاطراف المعنية بخطة العمل المشترك الشاملة.



واكد ظريف خلال هذا الاجتماع علي اهمية التزام كافة الاطراف خاصة الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية بتنفيذ هذه الخطة في ظل الظروف الراهنة.



من جانبها اكدت موغريني ووزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا، بالاجماع على التزام اوروبا وحكوماتهم بتنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة باعتبارها انجاز فريد في الدبلوماسية متعددة الاطراف.

والتقى ظريف ايضا وزراء خارجية آلمانيا وبريطانيا وفرنسا ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي في بروكسل كلا على حده وبحث معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وزير الخارجية البريطاني: لا يوجد خيار أفضل من الاتفاق النووي مع إيران

وقال وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون خلال المؤتمر: أنّه لا يوجد خيار أفضل من الاتفاق النووي الذي تم التوصّل إليه مع إيران.

واردف: "استنادا الى ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد نفذت إيران تعهداتها تجاه الاتفاق النووي وهذا أمر مهم".

وأضاف: "لا يوجد خيار أفضل من الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه مع إيران".



وزير الخارجية الألماني: يجب احترام الاتفاق النووي مع إيران بشكل كامل

من جانب أخر أكّد وزير الخارجية الألمانية زيغمار غابريل على ضرورة احترام الاتفاق النووي مع إيران بشكل كامل.

وأضاف: "الهدف النهائي من الاتفاق النووي هو الوصول الى حل مسألة عدم انتشار الأسلحة النووية في العالم" على حد وصفه.

وأردف بالقول: "إيران لديها الحق في أن تستفيد من المزايا الاقتصادية التي وفّرها الاتفاق النووي الموقّع خلال العام 2015".



باريس تدعو إلى احترام الاتفاق النووي مع إيران

وصرح وزير الخارجية الفرنسي إن باريس تلتزم بالاتفاق النووي مع إيران وتدعو الأطراف كافة إلى احترامه.

وأكد الوزير انه على الولايات المتحدة احترام الاتفاق النووي ويجب رفع العقوبات السياسية عن إيران واضاف الوزير الفرنسي: لا بديل عن الاتفاق النووي مع إيران.